ВИДЕО: Россия выиграла 45 секунд в дебюте эстафеты, но растеряла перевес

Эстафетная гонка 4х10 км проходила в сложнейших условиях. Сильный снегопад создавал лыжникам дополнительные проблемы.

Червоткин провел суперэтап

Стартовый этап классическим ходом прекрасно провел россиянин Алексей Червоткин. На отметке 8 км он выигрывал у конкурентов минуту, но на передаче эстафеты его преимущество составило 45 секунд.

Погоню за Иваном Якимушкиным возглавили олимпийские чемпионы Ийво Нисканен (Финляндия) и Дарио Колонья (Швейцария). Они быстро догнали российского лыжника. На экваторе гонки лидировала Норвегия, опережавшая на 0,4 секунды Финляндию. Якимушкин завершил свой этап шестым, проигрывая норвежцам 23 секунды.

На третьем этапе россиянин Артем Мальцев бросился догонять соперников. Он сократил отставание от норвежца Ханса Холунна - разрыв составлял 6 секунд - и вырвался на второе место, но эта погоня отняла у Мальцева слишком много сил. Александр Большунов отправился на заключительный этап пятым, отставая от Йоханнеса Клэбо на 35 секунд.

Норвегия выиграла 11 эстафет подряд

Лидер сборной России быстро отыграл этот разрыв и догнал Клэбо. Норвежец при этом не особо сопротивлялся. Развязка наступила на последнем подъеме. Рывок Клэбо в гору оказался Большунову не под силу.

Норвегия в 11-й раз подряд выиграла мужскую эстафету на чемпионатах мира. Последний раз скандинавы проигрывали этот вид программы в 1999 году - тогда золото на родной трассе завоевали австрийцы.

Российская команда финишировала второй (+12,0). С учетом кадровых проблем - покинули из-за травм Оберстдорф двукратный чемпион мира Сергей Устюгов и трехкратный призер Олимпиады-2018 Денис Спицов - вполне достойный результат.

Бронзовым призером чемпионата мира стала Франция (+1.12,6), выигравшая дуэль на финише гонки у Швеции.

Сборная Эстонии (Марко Кильп, Каарел Кырге, Альвар Алев, Мартин Химма) заняла в Оберстдорфе 13-е место среди 18 команд (+8.11,9). Не сумели завершить эстафету Польша, Латвия, Венгрия, Бразилия и Литва.