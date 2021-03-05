05.03.2021, 16:15

ВИДЕО: Россия выиграла 45 секунд в дебюте эстафеты, но растеряла перевес

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ВИДЕО: Россия выиграла 45 секунд в дебюте эстафеты, но растеряла перевес
Alexander Bolshunov ja Johannes KlaeboEPA

Драматичным сюжетом была отмечена мужская эстафета чемпионата мира по лыжному спорту в германском Оберстдорфе. По ходу гонки россияне выигрывали у всех конкурентов минуту, но растеряли это преимущество. На последнем этапе норвежец Йоханнес Клэбо выиграл финишную дуэль у Александра Большунова.

Эстафетная гонка 4х10 км проходила в сложнейших условиях. Сильный снегопад создавал лыжникам дополнительные проблемы.

Червоткин провел суперэтап
Стартовый этап классическим ходом прекрасно провел россиянин Алексей Червоткин. На отметке 8 км он выигрывал у конкурентов минуту, но на передаче эстафеты его преимущество составило 45 секунд.

Погоню за Иваном Якимушкиным возглавили олимпийские чемпионы Ийво Нисканен (Финляндия) и Дарио Колонья (Швейцария). Они быстро догнали российского лыжника. На экваторе гонки лидировала Норвегия, опережавшая на 0,4 секунды Финляндию. Якимушкин завершил свой этап шестым, проигрывая норвежцам 23 секунды.

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На третьем этапе россиянин Артем Мальцев бросился догонять соперников. Он сократил отставание от норвежца Ханса Холунна - разрыв составлял 6 секунд - и вырвался на второе место, но эта погоня отняла у Мальцева слишком много сил. Александр Большунов отправился на заключительный этап пятым, отставая от Йоханнеса Клэбо на 35 секунд.

Норвегия выиграла 11 эстафет подряд
Лидер сборной России быстро отыграл этот разрыв и догнал Клэбо. Норвежец при этом не особо сопротивлялся. Развязка наступила на последнем подъеме. Рывок Клэбо в гору оказался Большунову не под силу.

Норвегия в 11-й раз подряд выиграла мужскую эстафету на чемпионатах мира. Последний раз скандинавы проигрывали этот вид программы в 1999 году - тогда золото на родной трассе завоевали австрийцы.

Российская команда финишировала второй (+12,0). С учетом кадровых проблем - покинули из-за травм Оберстдорф двукратный чемпион мира Сергей Устюгов и трехкратный призер Олимпиады-2018 Денис Спицов - вполне достойный результат.

Бронзовым призером чемпионата мира стала Франция (+1.12,6), выигравшая дуэль на финише гонки у Швеции.

Сборная Эстонии (Марко Кильп, Каарел Кырге, Альвар Алев, Мартин Химма) заняла в Оберстдорфе 13-е место среди 18 команд (+8.11,9). Не сумели завершить эстафету Польша, Латвия, Венгрия, Бразилия и Литва.

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