ВИДЕО: Российский биатлон завоевал первую медаль на чемпионате мира

Норвежцы захватили лидировали всю гонку и не дали повода усомниться в своем преимуществе. Зато за другие призовые места развернулась упорная борьба.

На экваторе гонке российский квартет (Карим Халили, Матвей Елисеев, Александр Логинов, Эдуард Латыпов) занимал пятое место. Логинов авыаел команду на третью позицию вслед за Украиной.

В стрельбе из положения лежа Латыпов выиграл дуэль у Антона Дудченко и ушел на дистанцию вторым. Эту же позицию он занимал и после заключительной стрельбы, но его преследовал опытный швед Себастьян Самуэльссон.

На последнем отрезке дистанции швед обошел россиянина. Латыпов пересек финишный створ третьим. Бронзовую медаль - первая награда российской команды на чемпионате мира.

Эстонский квартет не сумел завершить эстафетную гонку из-за большого отставания лидерам.