ВИДЕО: Российские биатлонистки неожиданно выиграли эстафету

Победителем женской эстафеты 4х6 км на этапе Кубка мира по биатлону в Антерсельве стала сборная России - 1:07.32,4 (0+9).
Успех российского квартета, за который выступали Евгения Павлова, Татьяна Акимова, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева, довольно неожиданный, поскольку в предыдущих эстафетных гонках нынешнего сезона они выше четвертого места не поднимались.
Красивая победа
На протяжении всей гонки россиянки находились в группе лидеров. Выступавшая на заключительном этапе Кайшева с помощью дополнительных патронов выиграла на последнем огневом рубеже дуэль у опытной немки Франциски Пройс и финишировала первой.
За победу в эстафетной гонке российский квартет заработал 24 000 евро призовых. Последний раз женская сборная России выигрывала эстафету в рамках Кубка мира в январе 2019 года в Оберхофе. Из того состава нынче выступала только Павлова.
Второе место в Антерсельве заняла Германия (0+6; +11,0). Третий результат показали французские биатлонистки (1+9; +21,2).
Суперэтап в исполнении Томингас
Сборная Эстонии (Туули Томингас, Йоханна Талихярм, Кадри Лехтла, Грете Гайм) заняла 16-е место среди 20 команд (2+11; +5.15,1).
Стартовый этап отлично пробежала Томингас, показавшая четвертый результат, но затем наши биатлонистки стали постепенно сдавать позиции.
Следующий старт у биатлонисток будет теперь на чемпионате мира в словенской Поклюке. Мировое первенство начнется 10 февраля.
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