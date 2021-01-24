ВИДЕО: Российские биатлонистки неожиданно выиграли эстафету

Успех российского квартета, за который выступали Евгения Павлова, Татьяна Акимова, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева, довольно неожиданный, поскольку в предыдущих эстафетных гонках нынешнего сезона они выше четвертого места не поднимались.

Красивая победа

На протяжении всей гонки россиянки находились в группе лидеров. Выступавшая на заключительном этапе Кайшева с помощью дополнительных патронов выиграла на последнем огневом рубеже дуэль у опытной немки Франциски Пройс и финишировала первой.

За победу в эстафетной гонке российский квартет заработал 24 000 евро призовых. Последний раз женская сборная России выигрывала эстафету в рамках Кубка мира в январе 2019 года в Оберхофе. Из того состава нынче выступала только Павлова.

Второе место в Антерсельве заняла Германия (0+6; +11,0). Третий результат показали французские биатлонистки (1+9; +21,2).

Суперэтап в исполнении Томингас

Сборная Эстонии (Туули Томингас, Йоханна Талихярм, Кадри Лехтла, Грете Гайм) заняла 16-е место среди 20 команд (2+11; +5.15,1).

Стартовый этап отлично пробежала Томингас, показавшая четвертый результат, но затем наши биатлонистки стали постепенно сдавать позиции.

Следующий старт у биатлонисток будет теперь на чемпионате мира в словенской Поклюке. Мировое первенство начнется 10 февраля.