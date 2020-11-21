ВИДЕО: Победа Туктамышевой, провал "Русской ракеты" и рекорд Кийбус

Накануне турнира большинство экспертов фаворитами турнира считали Александру Трусову и Косторную, однако по сумме двух программ победу в Москве одержала Туктамышева.

"Русская ракета" упала на старте

После короткой программы Трусова уступала победительнице первого дня соревнований Косторной 8 баллов. "Русская ракета" рассчитывала наверстать упущенное в произвольной программе.

Трусова заявила четыре четверных прыжка, но три первые попытки закончились падениями и она выбыла из числа претенденток на победу. "Русская ракета" уходила от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко за чистыми прокатами, но пока они у нее не получаются.

Следом на лед вышла 23-летняя Тукктамышева. Подопечная Алексея Мишина практически безошибочно выполнила свою программу, набрав в сумме 223,39. Завершавшая выступление участниц Косторная обойти ее не смогла - 220,78.

Работа над ошибками

Прекрасно выступила во второй день "Гран-при" Кийбус. После неудачного выступления в короткой программе подопечная Анны Леванди сделала работу над ошибками и показала свой потенциал.

Чемпионка Эстонии в произвольной программе набрала 128,12, что почти на 7 баллов лучше ее предыдущего проката на чемпионате Европы.

По сумме двух программ Эва заняла 6-е место и также набрала рекордную для себя сумму - 186,00.

Гран-при России (женщины)

1. Елизавета Туктамышева (Россия) – 223,39

2. Алена Косторная (Россия) – 220,78

3. Анастасия Гулякова (Россия) – 199,03

4. Александра Трусова (Россия) – 198,93

5. Елизавета Нугуманова (Россия) – 191,52

6. Эва-Лотта Кийбус (Эстония) – 186,00

7. Софья Самодурова (Россия) – 184,81

8. Виктория Сафонова (Беларусь) – 184,57

9. Екатерина Рябова (Азербайджан) –