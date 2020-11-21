ВИДЕО: Победа Туктамышевой, провал "Русской ракеты" и рекорд Кийбус

В Москве завершился российский этап "Гран-при" по фигурному катанию. Неожиданную победу среди одиночниц одержала Елизавета Туктамышева, опередившая Алену Косторную. Прекрасно выступила во второй день турнира чемпионка Эстонии Эва-Лотта Кийбус, установившая два рекордных достижения.
Накануне турнира большинство экспертов фаворитами турнира считали Александру Трусову и Косторную, однако по сумме двух программ победу в Москве одержала Туктамышева.
"Русская ракета" упала на старте
После короткой программы Трусова уступала победительнице первого дня соревнований Косторной 8 баллов. "Русская ракета" рассчитывала наверстать упущенное в произвольной программе.
Трусова заявила четыре четверных прыжка, но три первые попытки закончились падениями и она выбыла из числа претенденток на победу. "Русская ракета" уходила от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко за чистыми прокатами, но пока они у нее не получаются.
Следом на лед вышла 23-летняя Тукктамышева. Подопечная Алексея Мишина практически безошибочно выполнила свою программу, набрав в сумме 223,39. Завершавшая выступление участниц Косторная обойти ее не смогла - 220,78.
Работа над ошибками
Прекрасно выступила во второй день "Гран-при" Кийбус. После неудачного выступления в короткой программе подопечная Анны Леванди сделала работу над ошибками и показала свой потенциал.
Чемпионка Эстонии в произвольной программе набрала 128,12, что почти на 7 баллов лучше ее предыдущего проката на чемпионате Европы.
По сумме двух программ Эва заняла 6-е место и также набрала рекордную для себя сумму - 186,00.
Гран-при России (женщины)
1. Елизавета Туктамышева (Россия) – 223,39
2. Алена Косторная (Россия) – 220,78
3. Анастасия Гулякова (Россия) – 199,03
4. Александра Трусова (Россия) – 198,93
5. Елизавета Нугуманова (Россия) – 191,52
6. Эва-Лотта Кийбус (Эстония) – 186,00
7. Софья Самодурова (Россия) – 184,81
8. Виктория Сафонова (Беларусь) – 184,57
9. Екатерина Рябова (Азербайджан) –
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