ВИДЕО: Первый старт и сразу рекорд! Кийбус на третьем месте в Германии

В Оберстдорфе проходит традиционный турнир фигуристов Nebelhorn Trophy. После исполнения короткой программы сильнейшая одиночница Эстонии Эва-Лотта Кийбус с личным рекордом занимает третье место - 60,49.
Nebelhorn Trophy - старейший турнир фигуристов в Европе. Нынче он проводится уже в 52-й раз и открывает международный календарь нового сезона.
Удачное начало Подопечная Анны Леванди завершала выступление одиночниц в короткой программе. Ее результат мог быть и чуть выше, но чемпионка Эстонии с помаркой выполнила тройной флип, потеряв на этом несколько баллов. В короткой программе кейласкую фигуристку превзошли швейцарка американского происхождения Алексия Паганини (63,60) и немецкая одиночница Николь Шотт (61,21).
Произвольную программу фигуристки будут выполнять в субботу. Российские спортсменки в Оберстдорфе не выступают.
Напомним, что Кийбус стала открытием прошлого сезона. На чемпионате Европы в Австрии дебютантка заняла 7-е место.
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