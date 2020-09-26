ВИДЕО: Первый старт и сразу рекорд! Кийбус на третьем месте в Германии

Nebelhorn Trophy - старейший турнир фигуристов в Европе. Нынче он проводится уже в 52-й раз и открывает международный календарь нового сезона.

Удачное начало

Подопечная Анны Леванди завершала выступление одиночниц в короткой программе. Ее результат мог быть и чуть выше, но чемпионка Эстонии с помаркой выполнила тройной флип, потеряв на этом несколько баллов. В короткой программе кейласкую фигуристку превзошли швейцарка американского происхождения Алексия Паганини (63,60) и немецкая одиночница Николь Шотт (61,21).

Произвольную программу фигуристки будут выполнять в субботу. Российские спортсменки в Оберстдорфе не выступают.

Напомним, что Кийбус стала открытием прошлого сезона. На чемпионате Европы в Австрии дебютантка заняла 7-е место.

Васильев показал характер

Мужской турнир выиграл в Оберстдорфе латвийский фигурист Денис Васильев, который после короткой программы был только пятым - 233,08.

Чемпион Эстонии Александр Селевко занял 7-е место среди 17 участников (211,48), его младший брат Михаил показал 10-й результат (193,01).