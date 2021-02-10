ВИДЕО: Первое золото чемпионата мира по биатлону выиграла Норвегия

Смешанная эстафета - редкий номер программы на этапах Кубка мира. В нынешнем сезоне она проходила лишь один раз. Месяц назад в Оберхофе ее выиграла российская четверка (Светлана Миронова, Ульяна Кайшева, Александр Логинов, Эдуард Латыпов).

Россия под санкциями

Россияне выставили в Поклюке победный состав. Правда, порядок прохождения этапов на мировом первенстве изменился. Если раньше женщины начинали смешанную эстафету, то теперь они ее завершали. К тому же длина всех этапов теперь одинакова, тогда как раньше женские отрезки гонки составляли 6 километров.

В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства российская команда выступает на мировом первенстве без флага и герба - они запрещены даже в социальных сетях спортсменов. Официальное название команды на чемпионате мира - Союз биатлонистов России.

Норвегия подтвердила класс

Фаворитами эстафетной гонки считались норвежцы, выставившие сильнейший квартет, полностью составленный из лидеров общего зачета Кубка мира - Стурла Легрейд, Йоханнес Бе, Тирил Экхофф и Марте Ройселанд.

Смешанная эстафета проходила в снегопад, который доставлял стреляющим лыжникам дополнительные проблемы. Скандинавы захватили лидерство на втором этапе и не упускали его до финиша. На заключительной стрельбе Ройселанд использовала три дополнительных патрона, но соперникам это не помогло. Победители чемпионата мира получили 28 000 евро призовых. Норвегия выиграла смешанную эстафету на трех чемпионатах мира подряд.

Украина осталась без медалей, Россия потерпела крах

Самая упорная борьба на финише эстафеты развернулась за другие призовые места. Открытие нынешнего сезона Лиза Хаузер принесла Австрии серебряные медали. Шведка Ханна Оберг, уступавшая 24 секунды украинке Елене Пидгрушной, после заключительной стрельбы обошла конкурентку и привела свою команду к бронзовым наградам. Украина, начинавшая последний этап на втором месте, осталась без медалей, уступив Швеции лишь полсекунды.

Россияне не слишком удачно начали гонку - Логинов и Латыпов вынуждены были использовать дополнительные патроны. На третьем этапе Миронова включилась в борьбу за бронзу, однако после стрельбы стоя она заработала 2 штрафных круга и шансы на призовой подиум исчезли. В итоге российский квартет показал только 9-й результат (2+9; +2.11,4).