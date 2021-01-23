ВИДЕО: Один против пятерых. Норвежцы оставили Большунова без медали

Судьба мужской гонки на 30 км решалась на последнем подъеме. На победу претендовали 5 норвежцев и лидер Кубка мира россиянин Александр Большунов.

Скандинавы применили командную тактику и не позволили Большунову занять удобную позицию для атаки. К тому же россиянин столкнулся с одним из норвежцев.

Победителем гонки стал Эмил Иверсен, опередивший Шура Рете (+0,4) и Пола Голдберга (+6,6). Большунов финишировал пятым, проиграв победителю 20 секунд.

Лидер сборной Норвегии Йоханнес Клэбо финский этап Кубка мира пропускает по соображениям личного характера.

В женском скиатлоне на 15 км уверенную победу одержала 32-летняя Терезе Йохауг, опередившая Хелене Фоссесхольм (+28,1) и Хейди Венг (+29,1).

24 января в программе финского этапа Кубка мира мужская и женская эстафеты.