05.11.2019, 19:00

ВИДЕО: Новый показательный номер Загитовой. Это шедевр!

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Alina Zagitova
Alina ZagitovaFoto: Instagram/russian_fs

17-летняя российская фигуристка Алина Загитова представила свой новый показательный номер. Многие любители фигурного катания называют этот красивый номер самым лучшим показательным выступлением нынешнего сезона.

Поставил программу Даниил Глейхенгауз - один из тренеров группы Этери Тутберидзе. Программа посвящена маме Даниила - хореографу Людмиле Шалашовой, скончавшейся в конце минувшего лета.

На французском этапе "Гран-при", который проходил в минувшие выходные в Гренобле, Загитова заняла второе место, проиграв 20 баллов своей соотечественнице Алене Косторной.

Следующий старт Загитовой состоится в последней декаде ноября на заключительном этапе "Гран-при" в Японии.

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