ВИДЕО: Новый показательный номер Загитовой. Это щедевр!

17-летняя российская фигуристка Алина Загитова представила свой новый показательный номер. Многие любители фигурного катания называют этот красивый номер самым лучшим показательным выступлением нынешнего сезона.
Поставил программу Даниил Глейхенгауз - один из тренеров группы Этери Тутберидзе. Программа посвящена маме Даниила - хореографу Людмиле Шалашовой, скончавшейся в конце минувшего лета.
На французском этапе "Гран-при", который проходил в минувшие выходные в Гренобле, Загитова заняла второе место, проиграв 20 баллов своей соотечественнице Алене Косторной.
Следующий старт Загитовой состоится в последней декаде ноября на заключительном этапе "Гран-при" в Японии.
Стало известно, почему охранник впустил пьяного убийцу в детсад
Таксиста без головы нашли в машине
Слова отца об убийстве его сына в детсаду в Нарьян-Маре
Ложь на смертном одре: как Горбачев обманул умирающую жену