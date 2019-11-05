ВИДЕО: Новый показательный номер Загитовой. Это щедевр!

Поставил программу Даниил Глейхенгауз - один из тренеров группы Этери Тутберидзе. Программа посвящена маме Даниила - хореографу Людмиле Шалашовой, скончавшейся в конце минувшего лета.

На французском этапе "Гран-при", который проходил в минувшие выходные в Гренобле, Загитова заняла второе место, проиграв 20 баллов своей соотечественнице Алене Косторной.

Следующий старт Загитовой состоится в последней декаде ноября на заключительном этапе "Гран-при" в Японии.