27.10.2019, 02:46
ВИДЕО: Новый мировой рекорд от Трусовой на Skate Canada. И ей всего 15 лет
Российская фигуристка Александра Трусова одержала победу на втором этапе Гран-при — Skate Canada.
Российская фигуристка Александра Трусова одержала победу на втором этапе Гран-при — Skate Canada.
15-летняя фигуристка стала лучшей в произвольной программе, набрав 166,62 балла за прокат (100,20 балла при этом она заработала за технику). По итогам произвольной и короткой программ Трусова набрала 241,02 балла. Оба результата стали мировыми рекордами.
Второе место досталось японке Рики Кихире. В ее активе 230,33 балла. Другая россиянка Евгения Медведева сумела реабилитироваться после неудачи в короткой программе. У нее третий результат в произвольной программе — 146,73.
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