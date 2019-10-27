ВИДЕО: Новый мировой рекорд от Трусовой на Skate Canada. И ей всего 15 лет

15-летняя фигуристка стала лучшей в произвольной программе, набрав 166,62 балла за прокат (100,20 балла при этом она заработала за технику). По итогам произвольной и короткой программ Трусова набрала 241,02 балла. Оба результата стали мировыми рекордами.

Второе место досталось японке Рики Кихире. В ее активе 230,33 балла. Другая россиянка Евгения Медведева сумела реабилитироваться после неудачи в короткой программе. У нее третий результат в произвольной программе — 146,73.