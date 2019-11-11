11.11.2019, 23:30
Видео нового показательного номера Медведевой появилось в сети
Программу на композицию американской исполнительницы Билли Айлиш ”idontwannabeyouanymore” поставил для фигуристки канадский хореограф Джои Рассел.
Программу на композицию американской исполнительницы Билли Айлиш ”idontwannabeyouanymore” поставил для фигуристки канадский хореограф Джои Рассел.
Евгения Медведева представит новый номер на этапе Гран-при в Москве, который пройдет с 11 по 15 ноября на арене ”Мегаспорт”.
На этапе Гран-при в Канаде Медведева заняла пятое место.
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