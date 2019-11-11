11.11.2019, 23:30

Видео нового показательного номера Медведевой появилось в сети


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Евгения Медведева
Евгения МедведеваФото: Scanpix

Программу на композицию американской исполнительницы Билли Айлиш ”idontwannabeyouanymore” поставил для фигуристки канадский хореограф Джои Рассел.

Евгения Медведева представит новый номер на этапе Гран-при в Москве, который пройдет с 11 по 15 ноября на арене ”Мегаспорт”.

На этапе Гран-при в Канаде Медведева заняла пятое место.

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