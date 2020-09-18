18.09.2020, 18:10
ВИДЕО: Носилки на лед! Жуткое падение фигуриста на Кубке России
Первый этап Кубка России по фигурному катанию, стартовавший в Сызрани, был отмечен ужасным инцидентом. Во время исполнения ритм-танца Максим Серов, выступавший в дуэте с Анастасией Федоровой, неудачно упал спиной и затылком об лед.
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