18.09.2020, 18:10

ВИДЕО: Носилки на лед! Жуткое падение фигуриста на Кубке России


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ВИДЕО: Носилки на лед! Жуткое падение фигуриста на Кубке России
Kiirabi TASS

Первый этап Кубка России по фигурному катанию, стартовавший в Сызрани, был отмечен ужасным инцидентом. Во время исполнения ритм-танца Максим Серов, выступавший в дуэте с Анастасией Федоровой, неудачно упал спиной и затылком об лед.

Подняться самостоятельно юниор не смог - он покинул лед только с посторонней помощью. В подтрибунное помещение фигурист был отправлен на носилках.

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