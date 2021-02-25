ВИДЕО: Норвежцы одержали тройную победу, Большунов остался без медали

Чемпионат мира в Оберстдорфе начался в непростых условиях. Плюсовая температура основательно разбила лыжную трассу. В мужском спринте на 1,5 км классическим ходом весь пьедестал почета заняли норвежцы.

Уверенная победа норвежцев

На середине финального заезда вперед вырвался россиянин Александр Большунов, но на последнем подъеме его обошли все три норвежца, стартовавшие в финале. Клэбо защитил чемпионский титул, завоеванный два года назад в австрийском Зеефельде - 3.01,30. Теперь он 4-кратный чемпион мира.

Серебряная медаль вручена Эрику Вальнесу (+0,66). Бронзовым призером чемпионата мира стал Товард Хаугбель (+0,80).

Финишировавший четвертым Большунов проиграл Клэбо почти 6 секунд. Другой российский лыжник Сергей Устюгов показал 5-й результат (+17,41).

Лучший из эстонских лыжников Марко Кильп занял в квалификации 25-е место среди 157 участников и пробился в четвертьфинал, где финишировал в своем забеге четвертым. В итоге Кильп занял 20-е место.

Шведка удивила норвежек

В женском спринте на 1,2 км в финале выступали три норвежки, но золото выиграла шведка Сундлинг, которая отлично прошла вторую половину дистанции - 2.36,76.

Победительница предыдущего чемпионата мира норвежка Майкен Фалла финишировала второй (+2,32). Бронзовую медаль завоевала словенка Анумария Лампич (+2,35). Лучшая из россиянок Юлия Ступак заняла в четвертьфинале 13-е место.

В квалификации выступали четыре эстонские лыжницы, лучшая из которых Йоханна Удрас заняла 50-е место среди 111 участниц.

Программу дня в Оберстдорфе завершит турнир прыгуний на трамплине. Борьба за третий комплект медалей начнется в 18:00.

Что касается представителей лыжных гонок, то следующие старты у них состоятся 27 февраля, когда будут разыграны медали в скиатлоне.