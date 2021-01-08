ВИДЕО: Монстр на лыжне! Большунов выиграл на "Тур де Ски" 5 гонок подряд

В 15-километровой гонке с общего старта, которая проходила в итальянском Валь-ди-Фиемме, близок к победе был хозяин трассы Франческо де Фабиани, но Большунов финишным рывком на стадионе опередил соперника на 1,8 секунды. Третье место занял российский гонщик Алексей Червоткин (+3,7).

Большунов повторил рекорд Устюгова

Выиграв 5 гонок подряд, Большунов повторил рекорд другого российского лыжника Сергея Устюгова, который в 2017 году выиграл 5 первых этапов "Тур де Ски".

В общем зачете многодневки Большунов ещё больше упрочил свою лидирующую позицию. На второе место поднялся француз Морис Манифика (+2.37). Замыкает лидирующую тройку россиянин Иван Якимушкин (+2.47).

Россиянки выиграли второй этап подряд

В женском масс-старте на 10 км победила россиянка Наталья Непряева опередившая немку Катарину Хенниг (+2,4) и шведку Эббу Андерссон (+4,1).

В общем зачете продолжает лидировать американка Джессика Диггинс. На второе место поднялась россиянка Юлия Ступак (+55,0). Замыкает тройку лидеров шведка Фрида Карлсссон (+1.42).

Лыжная многодневка "Тур де Ски" финиширует в Валь-ди-Фиемми 10 января.