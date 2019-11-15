15.11.2019, 19:10

ВИДЕО: Медведева опередила Трусову в короткой программе, но...


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Evgenia Medvedeva
Evgenia MedvedevaFoto: Sergei Bobylev/TASS

В Москве стартовал предпоследний этап "Гран-при" по фигурному катанию. Короткую программу среди одиночниц выиграла россиянка Евгения Медведева - 76,93. Двукратная чемпионка мира на два с половиной балла опередила свою соотечественницу Александру Трусову - 74,21.

После выступления Медведева светилась от восторга. И ее можно было понять. Фигуристка показала лучший прокат короткой программы за последний год.

Интересно, что в оценках за технику Трусова чуть превзошла Медведеву, но за счет высоких баллов за компоненты Евгения выиграла короткую программу.

Несмотря на второй результат, Трусова остается главным фаворитом российского этапа. В произвольной программе она исполняет четыре четверных прыжка, тогда как у Медведевой таких элементов нет.

5-й этап "Гран-при" (короткая программа)
1. Евгения Медведева (Россия) – 76,93
2. Александра Трусова (Россия) – 74,21
3. Мэрайя Белл (США) – 67,11
4. Алексия Паганини (Швейцария) – 65,12
5. Екатерина Рябова (Азербайджан) – 64,01
6. Сатоко Мияхара (Япония) – 63,09

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