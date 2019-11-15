ВИДЕО: Медведева опередила Трусову в короткой программе, но...

В Москве стартовал предпоследний этап "Гран-при" по фигурному катанию. Короткую программу среди одиночниц выиграла россиянка Евгения Медведева - 76,93. Двукратная чемпионка мира на два с половиной балла опередила свою соотечественницу Александру Трусову - 74,21.
После выступления Медведева светилась от восторга. И ее можно было понять. Фигуристка показала лучший прокат короткой программы за последний год.
Интересно, что в оценках за технику Трусова чуть превзошла Медведеву, но за счет высоких баллов за компоненты Евгения выиграла короткую программу.
Несмотря на второй результат, Трусова остается главным фаворитом российского этапа. В произвольной программе она исполняет четыре четверных прыжка, тогда как у Медведевой таких элементов нет.
5-й этап "Гран-при" (короткая программа) 1. Евгения Медведева (Россия) – 76,93 2. Александра Трусова (Россия) – 74,21 3. Мэрайя Белл (США) – 67,11 4. Алексия Паганини (Швейцария) – 65,12 5. Екатерина Рябова (Азербайджан) – 64,01 6. Сатоко Мияхара (Япония) – 63,09
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