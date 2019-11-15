ВИДЕО: Медведева опередила Трусову в короткой программе, но...

После выступления Медведева светилась от восторга. И ее можно было понять. Фигуристка показала лучший прокат короткой программы за последний год.

Интересно, что в оценках за технику Трусова чуть превзошла Медведеву, но за счет высоких баллов за компоненты Евгения выиграла короткую программу.

Несмотря на второй результат, Трусова остается главным фаворитом российского этапа. В произвольной программе она исполняет четыре четверных прыжка, тогда как у Медведевой таких элементов нет.

5-й этап "Гран-при" (короткая программа)

1. Евгения Медведева (Россия) – 76,93

2. Александра Трусова (Россия) – 74,21

3. Мэрайя Белл (США) – 67,11

4. Алексия Паганини (Швейцария) – 65,12

5. Екатерина Рябова (Азербайджан) – 64,01

6. Сатоко Мияхара (Япония) – 63,09