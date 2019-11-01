ВИДЕО: Косторная выиграла короткую программу, Загитова получила штраф

Во французском Гренобле проходит третий этап "Гран-при" по фигурному катанию. Короткую програму среди одиночниц выиграла дебютантка турнира Алена Косторная (Россия) - 76,55.
На втором месте олимпийская чемпионка Алина Загитова, уступающая лидеру свыше двух баллов - 74,24. Действующую чемпионку мира судьи оштрафовали на один балл, за то что она не уложилась в лимит времени, отведенный для исполнения программы.
3-й этап "Гран-при"(короткая программа)
1. Алена Косторная (Россия) – 76,55
2. Алина Загитова (Россия) – 74,24
3. Мэрайя Белл (США) – 70,25
4. Старр Эндрюс (США) – 66,59
5. Вакаба Хигучи (Япония) – 64,78
6. Каори Сакамото (Япония) – 64,08
7. Юна Шираива (Япония) – 63,12
8. Леа Серна (Франция) – 62,43
9. Мэ Беренис Мейте (Франция) – 56,35
10. Николь Шотт (Германия) – 54,43
11. Мария Сотскова (Россия) – 50,38
Теперь понятно, почему охранник пропустил убийцу в детский сад
Таксиста без головы нашли в машине
Пропавшая после продажи авто девушка убита. Найдено ее тело
Очнулась и увидела его: как главред надругался над журналисткой