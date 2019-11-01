ВИДЕО: Косторная выиграла короткую программу, Загитова получила штраф

На втором месте олимпийская чемпионка Алина Загитова, уступающая лидеру свыше двух баллов - 74,24. Действующую чемпионку мира судьи оштрафовали на один балл, за то что она не уложилась в лимит времени, отведенный для исполнения программы.

3-й этап "Гран-при"(короткая программа)

1. Алена Косторная (Россия) – 76,55

2. Алина Загитова (Россия) – 74,24

3. Мэрайя Белл (США) – 70,25

4. Старр Эндрюс (США) – 66,59

5. Вакаба Хигучи (Япония) – 64,78

6. Каори Сакамото (Япония) – 64,08

7. Юна Шираива (Япония) – 63,12

8. Леа Серна (Франция) – 62,43

9. Мэ Беренис Мейте (Франция) – 56,35

10. Николь Шотт (Германия) – 54,43

11. Мария Сотскова (Россия) – 50,38