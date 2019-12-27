ВИДЕО: Косторная выиграла короткую программу с уникальным результатом

Короткую программу выиграла Алена Косторная - 89,86. Таких баллов никто в мире еще не набирал, однако по правилам ИСУ мировые рекорды фиксируются только на международных турнирах.

Второе место заняла Анна Щербакова - 79,93. Замыкает тройку лидеров Александра Трусова - 76,46.

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева показала в короткой программе пятый результат (71,08), пропустив вперед еще одну чемпионку мира Елизавету Туктамышеву (75,74).

Чемпионат России - женщины (короткая программа)

1. Алена Косторная – 89,86

2. Анна Щербакова – 79,93

3. Александра Трусова – 76,46

4. Елизавета Туктамышева – 75,74

5. Евгения Медведева – 71,08

6. Анастасия Гулякова – 66,85

7. Анна Фролова – 66,45

8. Валерия Шульская – 66,17

9. Станислава Константинова – 66,00

10. Серафима Саханович – 65,42