ВИДЕО: Косторная выиграла короткую программу с уникальным результатом

В Красноярске проходит чемпионат России по фигурному катанию, по итогам которого будет определен состав национальной команды для выступления на чемпионате Европы. Среди одиночниц после первого дня лидируют три подопечные из группы Этери Тутберидзе.
Короткую программу выиграла Алена Косторная - 89,86. Таких баллов никто в мире еще не набирал, однако по правилам ИСУ мировые рекорды фиксируются только на международных турнирах.
Второе место заняла Анна Щербакова - 79,93. Замыкает тройку лидеров Александра Трусова - 76,46.
Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева показала в короткой программе пятый результат (71,08), пропустив вперед еще одну чемпионку мира Елизавету Туктамышеву (75,74).
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