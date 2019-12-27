27.12.2019, 16:55

ВИДЕО: Косторная выиграла короткую программу с рекордным результатом


EST 12
Alena Kostornaia
Alena KostornaiaFoto: Sergei Bobylev/TASS

В Красноярске проходит чемпионат России по фигурному катанию, по итогам которого будет определен состав национальной команды для выступления на чемпионате Европы. Среди одиночниц после первого дня лидируют три подопечные из группы Этери Тутберидзе.

Короткую программу выиграла Алена Косторная - 89,86. Таких баллов никто в мире еще не набирал, однако по правилам ИСУ мировые рекорды фиксируются только на международных турнирах.

Второе место заняла Анна Щербакова - 79,93. Замыкает тройку лидеров Александра Трусова - 76,46.

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева показала в короткой программе пятый результат (71,08), пропустив вперед еще одну чемпионку мира Елизавету Туктамышеву (75,74).

Чемпионат России - женщины (короткая программа)

1. Алена Косторная – 89,86

2. Анна Щербакова – 79,93

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3. Александра Трусова – 76,46

4. Елизавета Туктамышева – 75,74

5. Евгения Медведева – 71,08

6. Анастасия Гулякова – 66,85

7. Анна Фролова – 66,45

8. Валерия Шульская – 66,17

9. Станислава Константинова – 66,00

10. Серафима Саханович – 65,42

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