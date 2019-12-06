ВИДЕО: Косторная выиграла короткую программу с мировым рекордом

В итальянском Турине стартовал Финал "Гран-при" по фигурному катанию. В женском одиночном катании 16-летняя россиянка Алена Косторная установила в короткой программе мировой рекорд - 85,45. Свое собственное достижение, установленное в конце ноября, она перекрыла почти на полтора балла.
Российские одиночницы из группы Этери Тутберидзе выиграли в нынешнем сезоне все шесть этапов "Гран-при". Вполне логично, что они доминируют и в финале престижной серии. Второй результат показала чемпионка Олимпиады-2018 Алина Загитова - 79,60. Третье место заняла Анна Щербакова - 78,27.
Удержит ли Косторная лидерство?
Косторная открывала выступление одиночниц в Турине. Она безошибочно исполнила все технические элементы, продемонстрировав прекрасное скольжение. Она опережает Загитову на 6 баллов, но олимпийская чемпионка вряд ли способна побороться за победу, поскольку ее произвольная программа по набору элементов значительно уступает другим российским фигуристкам.
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