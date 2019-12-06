ВИДЕО: Косторная выиграла короткую программу с мировым рекордом

Российские одиночницы из группы Этери Тутберидзе выиграли в нынешнем сезоне все шесть этапов "Гран-при". Вполне логично, что они доминируют и в финале престижной серии. Второй результат показала чемпионка Олимпиады-2018 Алина Загитова - 79,60. Третье место заняла Анна Щербакова - 78,27.

Удержит ли Косторная лидерство?

Косторная открывала выступление одиночниц в Турине. Она безошибочно исполнила все технические элементы, продемонстрировав прекрасное скольжение. Она опережает Загитову на 6 баллов, но олимпийская чемпионка вряд ли способна побороться за победу, поскольку ее произвольная программа по набору элементов значительно уступает другим российским фигуристкам.

Наибольшая опасность для Косторной исходит от чемпионки России Щербаковой и еще одной соотечественницы Александры Трусовой, которые выполняют в произвольной программе прыжки в четыре оборота.

Трусова упала в начале короткой программы при исполнении тройного акселя и занимает пока предпоследнее место - 71,45. Однако за счет четырех четверных прыжков она наверняка поправит ситуацию.

Финал "Гран-при" (короткая программа)

1. Алена Косторная (Россия) – 85,45

2. Алина Загитова (Россия) – 79,60

3. Анна Щербакова (Россия) – 78,27

4. Брэди Теннелл (США) – 72,20

5. Александра Трусова (Россия) – 71,45

6. Рика Кихира (Япония) – 70,71