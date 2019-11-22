22.11.2019, 14:55

ВИДЕО: Косторная выиграла короткую программу с мировым рекордом


EST 4
Alena Kostornaia
Alena KostornaiaFoto: EMMANUEL FOUDROT, REUTERS

В японском Саппоро стартовал заключительный этап "Гран-при" по фигурному катанию. Короткую программу среди одиночниц выиграла россиянка Алена Косторная, установившая мировой рекорд - 85,04.

Прежнее достижение, принадлежавшее японке Рике Кихире, подопечная Этери Тутберидзе улучшила почти на полтора балла. Прошлогодняя победительница финала "Гран-при" Кихира проиграла Косторной в короткой программе свыше пяти баллов - 78,89.

Неудачно выступила Алина Загитова, показавшая лишь четвертый результат - 66,84. У олимпийской чемпионки худший прокат короткой программы при новой системе судейства, которая была введена в прошлом году. Загитова сорвала каскад, проиграв лидеру почти 20 баллов - 66,84. После выступления фигуристка расплакалась.

6-й этап "Гран-при (женщины - короткая программа)
1. Алена Косторная (Россия) – 85,04
2. Рика Кихира (Япония) – 79,89
3. Карен Чен (США) – 67,21
4. Алина Загитова (Россия) – 66,84
5. Мако Ямашита (Япония) – 65,70
6. Лим Ын Су (Южная Корея) – 65,28
7. Софья Самодурова (Россия) – 63,85
8. Юхана Йокои (Япония) – 62,67

В финале "Гран-при" нынешнего сезона - он пройдет в начале декабря в итальянском Турине - выступят 6 лучших фигуристок. Перед заключительным этапом известны две участницы - Щербакова и Трусова, набравшие по 30 очков. Остальные финалистки определятся по окончании японского этапа "Гран-при".

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