ВИДЕО: Косторная выиграла короткую программу с мировым рекордом

Прежнее достижение, принадлежавшее японке Рике Кихире, подопечная Этери Тутберидзе улучшила почти на полтора балла. Прошлогодняя победительница финала "Гран-при" Кихира проиграла Косторной в короткой программе свыше пяти баллов - 78,89.

Неудачно выступила Алина Загитова, показавшая лишь четвертый результат - 66,84. У олимпийской чемпионки худший прокат короткой программы при новой системе судейства, которая была введена в прошлом году. Загитова сорвала каскад, проиграв лидеру почти 20 баллов - 66,84. После выступления фигуристка расплакалась.

6-й этап "Гран-при (женщины - короткая программа)

1. Алена Косторная (Россия) – 85,04

2. Рика Кихира (Япония) – 79,89

3. Карен Чен (США) – 67,21

4. Алина Загитова (Россия) – 66,84

5. Мако Ямашита (Япония) – 65,70

6. Лим Ын Су (Южная Корея) – 65,28

7. Софья Самодурова (Россия) – 63,85

8. Юхана Йокои (Япония) – 62,67

В финале "Гран-при" нынешнего сезона - он пройдет в начале декабря в итальянском Турине - выступят 6 лучших фигуристок. Перед заключительным этапом известны две участницы - Щербакова и Трусова, набравшие по 30 очков. Остальные финалистки определятся по окончании японского этапа "Гран-при".