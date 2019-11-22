ВИДЕО: Косторная выиграла короткую программу с мировым рекордом

В японском Саппоро стартовал заключительный этап "Гран-при" по фигурному катанию. Короткую программу среди одиночниц выиграла россиянка Алена Косторная, установившая мировой рекорд - 85,04.
Прежнее достижение, принадлежавшее японке Рике Кихире, подопечная Этери Тутберидзе улучшила почти на полтора балла. Прошлогодняя победительница финала "Гран-при" Кихира проиграла Косторной в короткой программе свыше пяти баллов - 78,89.
Неудачно выступила Алина Загитова, показавшая лишь четвертый результат - 66,84. У олимпийской чемпионки худший прокат короткой программы при новой системе судейства, которая была введена в прошлом году. Загитова сорвала каскад, проиграв лидеру почти 20 баллов - 66,84. После выступления фигуристка расплакалась.
В финале "Гран-при" нынешнего сезона - он пройдет в начале декабря в итальянском Турине - выступят 6 лучших фигуристок. Перед заключительным этапом известны две участницы - Щербакова и Трусова, набравшие по 30 очков. Остальные финалистки определятся по окончании японского этапа "Гран-при".
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