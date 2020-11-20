ВИДЕО: Косторная выиграла короткую программу, Кийбус в Москве упала

Подопечная Анны Леванди удачно начала выступление на льду "Мегаспорта". Она легко выполнила каскад из двух тройных тулупов, но упала на следующем прыжке.

Коронавирус вносит коррективы

В нынешнем сезоне Кийбус уже выступала за границей. В конце сентября 17-летняя фигуристка выиграла престижный турнир в Германии, а в середине октября заняла второе место в венгерской столице, установив личные рекорды в короткой программе (65,37) и по сумме выступления (184,27). Россиянки в этих турнирах не принимали участия.

В предыдущие годы серия "Гран-при" была главным стартом первой половины сезона в фигурном катании. Она насчитывала 6 этапов в разных странах и финал.

Пандемия коронавируса внесла существенные изменения в международный календарь. Несколько этапов и финал отменены, а оставшиеся турниры проходят в формате национальных соревнований.

Ученицы Тутберидзе не вышли на старт

Российский этап "Гран-при" - первый международный турнир, в котором должны были лицом к лицу сойтись представительницы тренерских кланов Этери Тутберидзе и Евгения Плющенко.

На январском чемпионате Европы в Австрии весь пьедестал почета заняли воспитанницы Тутберидзе, однако в межсезонье ее звездную группу неожиданно покинули бронзовая медалистка Александра Трусова и Косторная - они перешли тренироваться к Плющенко.

Обе тренерские команды обвиняли друг друга в нечистоплотных методах, что вызвало бурю эмоциональных комментариев в социальных сетях.

В Москве должны были выступать две топ-звезды из группы Тутберидзе. К сожалению, из-за травмы спины сначала отказалась от старта двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, а за несколько часов до начала "Гран-при" по медицинским показаниям снялась с выступления серебряный призер чемпионата Европы Анна Щербакова.

Сумеет ли "Русская ракета" догнать Косторную

Самый чистый прокат в короткой программе сделала Косторная, которая и выиграла короткую программу с преимуществом в 4 балла.

Елизавета Туктамышева ошиблась с каскадом, а выступавшая последней Трусова упала на первом же прыжке.