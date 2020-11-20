ВИДЕО: Косторная выиграла короткую программу, Кийбус в Москве упала

В Москве стартовал российский этап "Гран-при" по фигурному катанию. Короткую программу выиграла чемпионка Европы Алена Косторная (Россия) - 78,84. Сильнейшая эстонская фигуристка Эва-Лотта Кийбус упала и со скромным для себя результатом заняла 9-е место среди 11 выступавших одиночниц - 57,88.
Подопечная Анны Леванди удачно начала выступление на льду "Мегаспорта". Она легко выполнила каскад из двух тройных тулупов, но упала на следующем прыжке.
Коронавирус вносит коррективы
В нынешнем сезоне Кийбус уже выступала за границей. В конце сентября 17-летняя фигуристка выиграла престижный турнир в Германии, а в середине октября заняла второе место в венгерской столице, установив личные рекорды в короткой программе (65,37) и по сумме выступления (184,27). Россиянки в этих турнирах не принимали участия.
В предыдущие годы серия "Гран-при" была главным стартом первой половины сезона в фигурном катании. Она насчитывала 6 этапов в разных странах и финал.
Пандемия коронавируса внесла существенные изменения в международный календарь. Несколько этапов и финал отменены, а оставшиеся турниры проходят в формате национальных соревнований.
Ученицы Тутберидзе не вышли на старт
Российский этап "Гран-при" - первый международный турнир, в котором должны были лицом к лицу сойтись представительницы тренерских кланов Этери Тутберидзе и Евгения Плющенко.
На январском чемпионате Европы в Австрии весь пьедестал почета заняли воспитанницы Тутберидзе, однако в межсезонье ее звездную группу неожиданно покинули бронзовая медалистка Александра Трусова и Косторная - они перешли тренироваться к Плющенко.
Обе тренерские команды обвиняли друг друга в нечистоплотных методах, что вызвало бурю эмоциональных комментариев в социальных сетях.
В Москве должны были выступать две топ-звезды из группы Тутберидзе. К сожалению, из-за травмы спины сначала отказалась от старта двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, а за несколько часов до начала "Гран-при" по медицинским показаниям снялась с выступления серебряный призер чемпионата Европы Анна Щербакова.
Сумеет ли "Русская ракета" догнать Косторную
Самый чистый прокат в короткой программе сделала Косторная, которая и выиграла короткую программу с преимуществом в 4 балла.
Елизавета Туктамышева ошиблась с каскадом, а выступавшая последней Трусова упала на первом же прыжке.
Впереди произвольная программа, где Трусова готова выполнить несколько четверных прыжков. В прошлом сезоне "Русская ракета" - так называют Трусову - их часто срывала. Поможет ли переход к Плющенко избежать ей этих ошибок?
Гран-при России (женщины - короткая программа)
1. Алена Косторная (Россия) – 78,84
2. Елизавета Туктамышева (Россия) – 74,70
3. Александра Трусова (Россия) – 70,81
4. Анастасия Гулякова (Россия) – 70,07
5. Елизавета Нугуманова (Россия) – 68,47
6. Софья Самодурова (Россия) – 68,01
7. Виктория Сафонова (Беларусь) – 64,25
8. Екатерина Рябова (Азербайджан) – 58,58
9. Эва-Лотта Кийбус (Эстония) – 57,88
10. Алина Урушадзе (Грузия) – 55,86
11. Анастасия Галустян (Армения) – 52,06
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