ВИДЕО: Косторная уверенно победила Загитову в Гренобле

После короткой программы Косторная опережала основную конкурентку Алину Загитову на два с лишним балла, а после произвольной ее преимущество возросло до 20 баллов.

Олимпийская чемпионка Загитова неудачно приземлилась после исполнения первого прыжка тройного лутца, к тому же ее произвольная программа по набору элементов уступала Косторной, которая начала выступление с двух чисто исполненных тройных акселей (один из низ был в каскаде).

3-й этап "Гран-при"

1. Алена Косторная (Россия) – 236,00

2. Алина Загитова (Россия) – 216,06

3. Мэрайя Белл (США) – 212,89

4. Каори Сакамото (Япония) – 199,24

5. Старр Эндрюс (США) – 180,54

6. Вакаба Хигучи (Япония) – 174,12

7. Николь Шотт (Германия) – 166,89

8. Леа Серна (Франция) – 166,02

9. Юна Шираива (Япония) – 161,71

10. Мэ Беренис Мейте (Франция) – 157,45

11. Мария Сотскова (Россия) – 144,89

Молодые российские фигуристки из группы Этери Тутберидзе, лишь первый сезон выступающие на взрослом уровне, выиграли все три этапа "Гран-при". В США победила Анна Щербакова, в Канаде лучшей была с мировым рекордом Александра Трусова, а во Франции не было равных Косторной. Все эти фигуристки, а также Загитова, имеют отличные шансы выступить в финале "Гран-при", который пройдет в начале декабря в Турине.