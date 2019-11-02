ВИДЕО: Косторная уверенно победила Загитову в Гренобле

Во французском Гренобле завершился третий этап "Гран-при" по фигурному катанию. Среди одиночниц уверенную победу с личным рекордом одержала 16-летняя россиянка Алена Косторная - 236,00.
После короткой программы Косторная опережала основную конкурентку Алину Загитову на два с лишним балла, а после произвольной ее преимущество возросло до 20 баллов.
Олимпийская чемпионка Загитова неудачно приземлилась после исполнения первого прыжка тройного лутца, к тому же ее произвольная программа по набору элементов уступала Косторной, которая начала выступление с двух чисто исполненных тройных акселей (один из низ был в каскаде).
3-й этап "Гран-при"
1. Алена Косторная (Россия) – 236,00
2. Алина Загитова (Россия) – 216,06
3. Мэрайя Белл (США) – 212,89
4. Каори Сакамото (Япония) – 199,24
5. Старр Эндрюс (США) – 180,54
6. Вакаба Хигучи (Япония) – 174,12
7. Николь Шотт (Германия) – 166,89
8. Леа Серна (Франция) – 166,02
9. Юна Шираива (Япония) – 161,71
10. Мэ Беренис Мейте (Франция) – 157,45
11. Мария Сотскова (Россия) – 144,89
Молодые российские фигуристки из группы Этери Тутберидзе, лишь первый сезон выступающие на взрослом уровне, выиграли все три этапа "Гран-при". В США победила Анна Щербакова, в Канаде лучшей была с мировым рекордом Александра Трусова, а во Франции не было равных Косторной. Все эти фигуристки, а также Загитова, имеют отличные шансы выступить в финале "Гран-при", который пройдет в начале декабря в Турине.
Заключительные три этапа "Гран-при" пройдут в Китае (8-10 ноября), России (15-17 ноября) и Японии (22-24 ноября).
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