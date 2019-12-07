ВИДЕО: Косторная победила с мировым рекордом. Загитова на последнем месте

Второе место заняла Анна Щербакова - 240,92. Бронзовую медаль получила Александра Трусова - 233,18. Все три призерки, занимающиеся в группе Этери Тутберидзе, только первый сезон выступают на взрослом уровне

Всегда ли нужны четверные прыжки?

Первой на лед из российских фигуристок вышла Трусова. Она заявила в произвольной программе 5 четверных прыжков, из которых сделала 3.

Следом свою программу представила Щербакова. В ее заявке было 3 четверных прыжка, но удачно выполнила 2.

У Косторной не было четверных прыжков, зато она чисто откатала свою программу с двумя тройными акселями - этот элемент также ценится высоко. За произвольную программу Косторная лишь полбалла уступила Щербаковой. Естественно, возникает вопрос - прогресс, конечно, не остановить, но всегда ли нужно гнаться за четверными прыжками?

Загитова в роли Медведевой

Занимавшая после короткой программы второе место олимпийская чемпионка Алина Загитова с ошибками откатала произвольную программу и замкнула судейский протокол - 205,23.

Ситуация с 17-летней Загитовой чем-то напоминает ее олимпийский сезон 2018 года. Тогда Алина только начала выступать на взрослом уровне и сразу же обошла признанного лидера Медведеву. Прошло полтора года - теперь сразу три вчерашние юниорки потеснили Загитову, которая минувшей весной (всего лишь 8 месяцев назад!) выиграла чемпионат мира.