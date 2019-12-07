ВИДЕО: Косторная победила с мировым рекордом. Загитова на последнем месте

В итальянском Турине завершился Финал "Гран-при" по фигурному катанию. В заключительном виде программы весь пьедестал почета заняли российские фигуристки. Престижный турнир с мировым рекордом выиграла 16-летняя
Алена Косторная - 247,59.
В итальянском Турине завершился Финал "Гран-при" по фигурному катанию. В заключительном виде программы весь пьедестал почета заняли российские фигуристки. Престижный турнир с мировым рекордом выиграла 16-летняя
Второе место заняла Анна Щербакова - 240,92. Бронзовую медаль получила Александра Трусова - 233,18. Все три призерки, занимающиеся в группе Этери Тутберидзе, только первый сезон выступают на взрослом уровне
Всегда ли нужны четверные прыжки?
Первой на лед из российских фигуристок вышла Трусова. Она заявила в произвольной программе 5 четверных прыжков, из которых сделала 3.
Следом свою программу представила Щербакова. В ее заявке было 3 четверных прыжка, но удачно выполнила 2.
У Косторной не было четверных прыжков, зато она чисто откатала свою программу с двумя тройными акселями - этот элемент также ценится высоко. За произвольную программу Косторная лишь полбалла уступила Щербаковой. Естественно, возникает вопрос - прогресс, конечно, не остановить, но всегда ли нужно гнаться за четверными прыжками?
Загитова в роли Медведевой
Занимавшая после короткой программы второе место олимпийская чемпионка Алина Загитова с ошибками откатала произвольную программу и замкнула судейский протокол - 205,23.
Ситуация с 17-летней Загитовой чем-то напоминает ее олимпийский сезон 2018 года. Тогда Алина только начала выступать на взрослом уровне и сразу же обошла признанного лидера Медведеву. Прошло полтора года - теперь сразу три вчерашние юниорки потеснили Загитову, которая минувшей весной (всего лишь 8 месяцев назад!) выиграла чемпионат мира.
Если на Олимпиаде Загитова выиграла у Медведевой 1,31 балла, то теперь она проигрывает фигуристкам, которые на год-два моложе ее, 30-40 баллов.
Звезды юниорского "Гран-при" выступят в Таллинне
Помимо взрослых фигуристок, в Турине выясняли отношения и юниорки. Этот турнир выиграла 13-летняя россиянка Камила Валиева. После короткой программы подопечная Тутберидзе была четвертой, уступая пару баллов американке Алисе Лью, но в произвольной она обошла всех конкуренток - 207,47.
Напомним, что юниорский чемпионат мира по фигурному катанию в этом сезоне пройдет в начале марта в ледовом холле "Тондираба".
Финал "Гран-при" (женщины)
1. Алена Косторная (Россия) – 247,59
2. Анна Щербакова (Россия) – 240,92
3. Александра Трусова (Россия) – 233,18
4. Рика Кихира (Япония) – 216,47
5. Брэди Теннелл (США) – 212,18
6. Алина Загитова (Россия) – 205,23
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