ВИДЕО: Косторная опередила Туктамышеву, у Кийбус личный рекорд

В Эспоо стартовал международный турнир фигуристов Finlandia Trophy. В женском одиночном разряде лучшие баллы от судей получила 16-летняя россиянка Алена Косторная, дебютировавшая на взрослом уровне - 77,25.
Интересно, что подопечная Этери Тутберидзе выступала под первым стартовым номером, но это не помешало ей получить высокие оценки и установить личный рекорд.
Второй результат у экс-чемпионки мира Елизаветы Туктамышевой (Россия) - 72,66. На третьем месте японка Юхана Йокои - 65,09.
Практически безошибочно откатала свою программу 16-летний лидер сборной Эстонии Эва-Лотта Кийбус. Подопечная Анны Леванди установила личный рекорд и занимает 5-е место - 59,84. Интересно, что турнир в Эспоо для Кийбус уже четвертый за последний месяц.
Произвольную программу фигуристки будут выполнять в воскресенье, 13 октября.
В мужском одиночном разряде Александр Селевко после короткой программы занимает 7-е место - 67,63. Лидируют два японца Сота Ямамото (92,81) и Шома Уно (92,28).
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