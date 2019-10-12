ВИДЕО: Косторная опередила Туктамышеву, у Кийбус личный рекорд

Интересно, что подопечная Этери Тутберидзе выступала под первым стартовым номером, но это не помешало ей получить высокие оценки и установить личный рекорд.

Второй результат у экс-чемпионки мира Елизаветы Туктамышевой (Россия) - 72,66. На третьем месте японка Юхана Йокои - 65,09.

Практически безошибочно откатала свою программу 16-летний лидер сборной Эстонии Эва-Лотта Кийбус. Подопечная Анны Леванди установила личный рекорд и занимает 5-е место - 59,84. Интересно, что турнир в Эспоо для Кийбус уже четвертый за последний месяц.

Произвольную программу фигуристки будут выполнять в воскресенье, 13 октября.

В мужском одиночном разряде Александр Селевко после короткой программы занимает 7-е место - 67,63. Лидируют два японца Сота Ямамото (92,81) и Шома Уно (92,28).