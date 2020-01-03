ВИДЕО: Клэбо победил на финишной прямой Устюгова и Большунова

Всю дистанцию гонки трио лидеров караулило друг друга. На последнем подъеме Устюгов предпринял рывок и первым вырвался на финишную прямую, но мощным спуртом Клэбо опередил россиянина.

В общем зачете Большунов сохранил желтую майку лидера. На второе место поднялся Клэбо, проигрывающий ему 18 секунд. Третье место занимает Устюгов, уступающий лидеру 21 секунду.

До финиша многодневки осталось два этапа. В субботу лыжники будут соревноваться в спринте, где очень силен Клэбо, а в воскресенье им предстоит масс-старт на 10 км коньковым ходом в гору.

В женском зачете первое место занимает норвежка Тереза Йохауг, опережающая на 19 секунд свою соотечественницу Ингвильд Эстберг. Россиянка Наталья Непряева на третьем месте, проигрывая лидеру 32 секунды. Четвертой идет норвежка Астрид Якобсен - она лишь секунду уступает Непряевой.