ВИДЕО: Келли Сильдару выиграла золото юношеских Олимпийских игр!

Победа досталась лучшей спортсменке Эстонии 2019 года в упорной борьбе. Ближайшая преследовательница 16-летняя китаянка Айлинг Гу в заключительной финальной попытке уступила Келли лишь 0,5 балла - 93,25. Бронзу завоевала шведка Дженни-Ли Бурманссон - 90,00.

"Ситуация была немного нервная, - призналась о своих чувствах после выступления китаянки Сильдару. - Особенно томительно было ожидание ее оценки. Я очень рада, что все для меня удачно закончилось".

Ранее посланцы Эстонии уже завоевали в Лозанне две золотые медали. На высшую ступень пьедестала почета поднимались 16-летний хоккеист Марек Починок (3х3) и 14-летний фигурист Арлет Леванди (командный турнир). Правда, в медальном зачете эти награды Эстонии не засчитаны, поскольку оба спортсмена выступали в составе смешанных интернациональных команд.