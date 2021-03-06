06.03.2021, 15:40

ВИДЕО: Йохауг вломила непосильный темп и догнала Вяльбе

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ВИДЕО: Йохауг вломила непосильный темп и догнала Вяльбе
Therese JohaugTASS

В предпоследний день чемпионата мира по лыжному спорту женскую гонку на 30 км с общего старта классическим ходом уверенно выиграла в Оберстдорфе норвежка Терезе Йохауг - 1.24.56,3.

С первых же километров дистанции 32-летняя скандинавка вломила непосильный для конкуренток темп. На отметке 9,8 км она опережала ближайшую преследовательтницу уже на 53 секунды.

Йохауг догнала Вяльбе
В дальнейшем преимущество Йохауг только увеличивалось. Второе место заняла ее соотечественница Хейди Венг (+2.34, 2). Бронзовую медаль завоевала шведка Фрида Карлссон (+2.34,8).

В Оберстдорфе Йохауг завоевала 4 золотые медали (скиатлон, 10 км, эстафета, марафон). Теперь она 14-кратная чемпионка мира. По количеству золотых медалей Йохауг догнала Елену Вяльбе.

Рекордсменкой по количеству наград высшего достоинтства является другая норвежка Марит Бьорген, которая 18 раз становилась чемпионкой мира.

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На старт женского марафона вышли 50 участниц, финишный створ пересекли только 46 лыжниц. Лучшая из россиянок Татьяна Сори на заняла 9-е место (+3.51,3). Эстонские лыжницы в марафоне не выступали.

В заключительный день чемпионата мира состоится мужская марафонская гонка на на 50 км классическим ходом.

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