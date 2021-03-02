ВИДЕО: Йохауг и другие. Норвежка выиграла разделку в одни ворота

На чемпионате мира по лыжным видам спорта, который проходит в германском Оберстдорфе, разыграны медали в женской гонке на 10 км с раздельного старта свободным ходом. Как и ожидалось, победу одержала опытная норвежка Терезе Йохауг - 23.09,8.
32-летняя норвежка с первого километра дистанции захватила лидерство и не дала повода усомниться в своей победе. На финише она выиграла у ближайшей конкурентки почти минуту. Теперь Йохауг 12-кратная чемпионка мира.
Серебряная медаль вручена шведке Фриде Карлссон (+ 54,2). Бронзовая медаль у другой шведской лыжницы Эббы Андерссон (+1.06,9). Пьедестал почета в разделке оказался точно таким же, как и в скиатлоне.
Лучшая из российских лыжниц Татьяна Сорина заняла 5-е место (+1,13,8). Остальные россиянки оказались за пределами первой десятки.
В гонке принимали участие две эстонские сестрыблизняшки Кейди и Кайди Каазику. Лучшая из молодых лыжниц Кейди заняла 51-е место среди 88 участниц (+3.55,8).
Следующий комплект наград лыжницы разыграют в Оберстдорфе 4 марта в эстафете 4х5 км.
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