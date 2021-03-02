ВИДЕО: Йохауг и другие. Норвежка выиграла разделку в одни ворота

32-летняя норвежка с первого километра дистанции захватила лидерство и не дала повода усомниться в своей победе. На финише она выиграла у ближайшей конкурентки почти минуту. Теперь Йохауг 12-кратная чемпионка мира.

Серебряная медаль вручена шведке Фриде Карлссон (+ 54,2). Бронзовая медаль у другой шведской лыжницы Эббы Андерссон (+1.06,9). Пьедестал почета в разделке оказался точно таким же, как и в скиатлоне.

Лучшая из российских лыжниц Татьяна Сорина заняла 5-е место (+1,13,8). Остальные россиянки оказались за пределами первой десятки.

В гонке принимали участие две эстонские сестрыблизняшки Кейди и Кайди Каазику. Лучшая из молодых лыжниц Кейди заняла 51-е место среди 88 участниц (+3.55,8).

Следующий комплект наград лыжницы разыграют в Оберстдорфе 4 марта в эстафете 4х5 км.