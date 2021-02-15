15.02.2021, 12:50

ВИДЕО | Горнолыжник упал на скорости 150 км/ч на чемпионате мира

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ВИДЕО | Горнолыжник упал на скорости 150 км/ч на чемпионате мира
Фото: скриншот трансляции Евроспорта

Французский горнолыжник Максенс Музатон потерял управление на скорости примерно 150 км/ч во время прохождения трассы на чемпионате мира, который проходит в итальянском Кортина-д'Ампеццо. Видео доступно на портале телеканала Eurosport.

30-летний спортсмен разогнался, но не справился с лыжами и упал на бок. Не останавливаясь, он развернулся, смог встать и поехать дальше.

Музатон — победитель юниорского первенства мира 2010 года. Он участвовал в Олимпийских играх в Пхенчхане в 2018 году, но не попал на пьедестал почета.

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