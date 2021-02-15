ВИДЕО | Горнолыжник упал на скорости 150 км/ч на чемпионате мира

30-летний спортсмен разогнался, но не справился с лыжами и упал на бок. Не останавливаясь, он развернулся, смог встать и поехать дальше.

Музатон — победитель юниорского первенства мира 2010 года. Он участвовал в Олимпийских играх в Пхенчхане в 2018 году, но не попал на пьедестал почета.

Еще больше новостей про СПОРТ ЗДЕСЬ.