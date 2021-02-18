ВИДЕО: Франция выиграла сингл-микст, Эстония опередила россиян

В сингл-миксте (так иногда еще называют смешанную эстафету) за каждую команду выступают два участника. Они поочередно бегут по два отрезка дистанции, на каждом из которых стреляют из положения лежа и положения стоя.

Красивая атака Симон

Главным фаворитом на победу в сингл-миксте считалась Норвегия, за которую выступали лидеры общего зачета Кубка мира Йоханнес Бе и Тирил Экхофф. Скандинавский дуэт не очень точно стрелял на первой половине дистанции и вынужден был использовать дополнительные патроны, но на заключительном отрезке гонки Экхофф показала идеальную стрельбу и вывела Норвегию на первое место.

Опытная Экхофф имела небольшое преимущество перед француженкой Жюлией Симон, но отразить ее атаку на последнем подъеме не смогла. Симон и ее партнер по команде Антонен Гигонна впервые стали чемпионами мира.

Норвежцы довольствовались серебряными медалями (0+9; +2,8). Бронзовые награды вручены шведам Себастьяну Самуэльссону и Ханне Эберг (0+8; +22,6).

Талихярм забежала на штрафной круг

Неплохо выступил в одиночной смешанной эстафете эстонский дуэт Рене Захкна - Йоханна Талихярм. Гонка складывалась для нашей команды непросто. Талихярм на своем первом отрезке забежала на штрафной круг и занимала 22-е место на экваторе гонки.

Вторая половина дистанции сложилась гораздо лучше. Йоханна безупречно прошла два огневых рубежа. На последнем километре дистанции она обошла российскую команду и финишировала на 10-м месте в гордом одиночестве (1+7; +1.56,4). Российский дуэт, за который выступали Эдуард Латыпов и Евгения Павлова, показал 11-й результат (0+12; +2.11,7).

Норвегия лидирует в медальном зачете

В медальном зачете чемпионата мира впереди Норвегия, которая завоевала 7 медалей, в том числе 4 золотые. У Франции 6 медалей (2-2-2).

Биатлонистам осталось разыграть в Поклюке 4 комплекта наград. 20 февраля в программе чемпионата мира мужская и женская эстафеты, а 21 февраля состоятся гонки с общего старта.