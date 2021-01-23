ВИДЕО: Франция выиграла биатлонную эстафету, Россия завоевала бронзу

Сборная России (Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Александр Логинов, Эдуард Латыпов) провела лучшую эстафету сезона. По ходу гонки она долго лидировала и могла рассчитывать на победу.

Логинов залез на штрафной круг

На третьем этапе Логинов опережал конкурентов на 25 секунд, однако в стрельбе из положения стоя лидер сборной России залез на штрафной круг и выпал из призовой тройки.

На предпоследнюю стрельбу Германия, Франция, Норвегия и Россия пришли практически одновременно. Первыми покинули огневой рубеж Йоханнес Бе и Латыпов. Их преследовал француз Эмильен Жаклин. Норвежец лидировал и после заключительной стрельбы, но на финишный отрезок его не хватило. Жаклин принес Франции вторую победу подряд в эстафете.

Латыпов снова выиграл финиш

На последней стрельбе Латыпов вынужден был использовать три дополнительных патрона, но на финишной стометровке он опередил немца Бенедикта Долля.

Россияне впервые в нынешнем сезоне поднялись на пьедестал почета мужской эстафеты - в трех предыдущих гонках они неизменно становились четвертыми.

Сборная Эстонии (Рене Захкна, Калев Эрмитс, Роберт Хелдна, Райдо Рянкель) заняла в Антерсельве 17-е место среди 23 команд (3+10; +5.46,4). На первом этапе Захкна показал 8-й результат, но затем наши биатлонисты стали опускаться с каждым этапом ниже.

Драматичный масс-старт биатлонисток

Драматично завершился женский масс-старт на 12,5 км. Перед последней стрельбой лидировала россиянка Светлана Миронова, опережавшая на 12 секунд группу преследовательниц во главе с другой российской биатлонисткой Евгенией Павловой.

Три первых выстрела у Мироновой были точны, тогда как соперницы начали ошибаться. Близость победы сыграла с россиянкой злую шутку - она дважды промахнулась и забежала на штрафные круги.

Масс-старт выиграла с тремя промахами француженка Жюлия Симон, которая перед заключительной стрельбой занимала лишь 9-е место, проигрывая Мироновой 39 секунд. Россиянка заняла в итоге 6-е место (2; +29,3).