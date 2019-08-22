ВИДЕО: Фигуристка Загитова отрабатывает удары по боксерской груше

17-летняя фигуристка рассказала о количестве подходов на каждом из тренажеров:

- упражнение на пресс: 3 подхода по 20 раз

- упражнения с гирей: 3-4 подхода по 15-20 раз.

- упражнение на плечевой пояс и руки: 3 подхода по 10-15 раз.

Кроме того, фигуристка отрабатывает удары по боксерской груше.