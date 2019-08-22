22.08.2019, 16:45
ВИДЕО: Фигуристка Загитова отрабатывает удары по боксерской груше
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова показала, как занимается в тренажерном зале.
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова показала, как занимается в тренажерном зале.
17-летняя фигуристка рассказала о количестве подходов на каждом из тренажеров:
- упражнение на пресс: 3 подхода по 20 раз
- упражнения с гирей: 3-4 подхода по 15-20 раз.
- упражнение на плечевой пояс и руки: 3 подхода по 10-15 раз.
Кроме того, фигуристка отрабатывает удары по боксерской груше.
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