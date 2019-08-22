22.08.2019, 16:45

ВИДЕО: Фигуристка Загитова отрабатывает удары по боксерской груше


Спорт-Экспресс
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Alina Zagitova
Alina ZagitovaFoto: www.instagram.com/azagitova

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова показала, как занимается в тренажерном зале.

17-летняя фигуристка рассказала о количестве подходов на каждом из тренажеров:

- упражнение на пресс: 3 подхода по 20 раз
- упражнения с гирей: 3-4 подхода по 15-20 раз.
- упражнение на плечевой пояс и руки: 3 подхода по 10-15 раз.

Кроме того, фигуристка отрабатывает удары по боксерской груше.

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