ВИДЕО: Эстонский горнолыжник потерял во время спуска обе лыжи

После супергиганта Луйк занимал 37-е место среди 44 участников, однако в слаломе эстонский горнолыжник потерял на дистанции свой инвентарь. К финишному створу 23-летний Луйк приближался на ягодицах.

Чемпионом мира в альпийской комбинации стал австрийский горнолыжник Марко Шварц.