16.02.2021, 16:35

ВИДЕО: Эстонский горнолыжник потерял во время спуска обе лыжи

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Juhan Luik.
Juhan Luik.Foto: Eesti Suusaliit

На чемпионате мира по горнолыжному спорту, который проходит на итальянском курорте Кортина д`Ампеццо, неудачно выступил в альпийской комбинации представитель Эстонии Юхан Луйк.

После супергиганта Луйк занимал 37-е место среди 44 участников, однако в слаломе эстонский горнолыжник потерял на дистанции свой инвентарь. К финишному створу 23-летний Луйк приближался на ягодицах.

Чемпионом мира в альпийской комбинации стал австрийский горнолыжник Марко Шварц.

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