ВИДЕО DELFI | Президент ЭР Керсти Кальюлайд на финише Тартуского марафона: думала, что будет гораздо тяжелее(5)
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд сегодня впервые приняла участие в Тартуском лыжном марафоне.
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд сегодня впервые приняла участие в Тартуском лыжном марафоне.
Глава государства пришла к финишу со временем 5:27.21 и заняла среди 3477 участников 1579-е место.
"Отличные ощущения. Я думала, что будет гораздо тяжелее. Приятная усталость", — сказала Кальюлайд и добавила, что на трассе не форсировала скорость, чтобы хорошо пройти всю дистанцию.
Напомним, что марафон, который прошел уже в 47-й раз, у мужчин выиграл Март Кевин Пыллусте (3:03.12,8), вторым пришел с отставанием в 29,5 сек Хенри Роос. На третьем месте Таави Кайв (+2.24,4).
Татьяна Маннима выиграла сорвенования в женском зачете (общее 19-е место): +14.46,1. Далее идут Пирет Пярник (+08.03,3) и Реэда Туула-Фёдоров (+08.53).
Всего в соревнованиях приняли участие 3477 любителей лыжного спорта: 2510 вышли на дистанцию 63 км, 967 - на укророченную (31 км).
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