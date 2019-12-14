ВИДЕО DELFI: Эстонские лыжные гонки вернулись в 1992 год

В швейцарском Давосе проходит третий этап Кубка мира по лыжным гонкам. Если ведущие лыжные державы - Норвегия, Финляндия, Россия - используют для обслуживания лыж дорогостоящие автобусы, то все имущество сборной Эстонии умещается в багажнике автомобиля. Как в 1992 году.
Лыжи эстонцам мазали в Давосе финны, но тестировал их Кристьян Колль. Он наверняка предпочел бы соревноваться сам, но вынужден был быть шофером, представителем команды, тестировщиком лыж и всем остальным.
Лучший из эстонских лыжников в спринте на 1,5 км свободным ходом Марко Кильп занял в Давосе 62-е место среди 74 участников. Победу на швейцарском этапе Кубка мира одержал норвежец Йоханнес Клэбо.
В воскресенье лыжники будут соревноваться в Давосе на дистанции 15 км свободным ходом.
«Слава богу, что он умер сейчас», - Жириновский о смерти Лужкова
Что происходило во время похорон Лужкова
Кем на самом деле оказалась Грета и кто за ней стоит
Есть контракт: Слуцкому сделали предложение