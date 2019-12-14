ВИДЕО DELFI: Эстонские лыжные гонки вернулись в 1992 год

Лыжи эстонцам мазали в Давосе финны, но тестировал их Кристьян Колль. Он наверняка предпочел бы соревноваться сам, но вынужден был быть шофером, представителем команды, тестировщиком лыж и всем остальным.

Лучший из эстонских лыжников в спринте на 1,5 км свободным ходом Марко Кильп занял в Давосе 62-е место среди 74 участников. Победу на швейцарском этапе Кубка мира одержал норвежец Йоханнес Клэбо.

В воскресенье лыжники будут соревноваться в Давосе на дистанции 15 км свободным ходом.