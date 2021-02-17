ВИДЕО: Дебютант чемпионата мира выиграл гонку биатлонистов

Легрейд отправился на дистанцию под 66-м стартовым номером. Он захватил лидерство после первого огневого рубежа. Благодаря точной стрельбе и высокой скорости, дебютант чемпионата мира увеличивал свое преимущество по ходу гонки.

Подарок ко дню рождения

Норвежский биатлонист завоевал вторую золотую медаль в с ловенской Поклюке - ранее он поднимался на призовой подиум в составе смешанной эстафеты. Легрейд сделал себе отличный подарок ко дню рождения - 20 февраля ему исполнится 24 года.

Серебряную медаль завоевал опытный немец Арнд Пайффер, который здорово прибавил на последних километрах дистанции (0; + 16,9). Серебро Пайффера - первая награда сборной Германии на чемпионате мира в Поклюке. Бронзовым призером стал норвежец Йоханнес Дале (1; +40,9).

Халили превзошел в скорости Логинова

Лучшим из российских биатлонистов стал 22-летний Карим Халили, стартовавший одним из последних. Уроженец Московской области занял 6-е место (0; +1.45,3), что для молодого биатлониста очень хорошее достижение. Год назад Халили уже входил в состав сборной России на чемпионате мира, но в Антерсельве он так и не стартовал.

Лидер российской команды Эдуард Латыпов пропускал и ндивидуалку - ему дали отдых накануне трех заключительных гонок, а опытный Александр Логинов показал 31-й результат (3; +4.35,0). Удивительно, но по скорости передвижения на лыжне экс-чемпион мира уступил молодому Халили.

Эстонский биатлонист Рене Захкна с одним промахом на последней стрельбе занял 33-е место (1; +4.42,1).

В программе чемпионата мира осталось еще 5 гонок: одиночная смешанная эстафета (18 февраля), мужская и женская эстафеты (20 февраля) и гонки с общего старта (21 февраля).