03.01.2020, 18:45

ВИДЕО: Что происходит? Фигуристка-красавица залетела на кокаине

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Laurine Lecavelier
Laurine LecavelierFoto: Charles Platiau, REUTERS

Допинг-проба 23-летней французской фигуристки Лорин Лекавалье дала положительный результат на кокаин, сообщает L'Equipe со ссылкой на источник, близкий к Федерации фигурного катания Франции.

В нынешнем сезоне Лекавалье не участвовала в турнирах с конца сентября. В ноябре она должна была выступать на двух этапах "Гран-при", но Лорин отказалась от выступления "по медицинским показаниям". Пропустила одиночница и национальное первенство.

На прошлогоднеам чемпионатем Европы в Минске Лекавалье показала лучший результат в карьере, заняв 5-е место.

Несколько лет назад француженка поразила публику изящным трнюком, сменив по ходу произвольной программы платье.

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