ВИДЕО: Что происходит? Фигуристка-красавица залетела на кокаине

В нынешнем сезоне Лекавалье не участвовала в турнирах с конца сентября. В ноябре она должна была выступать на двух этапах "Гран-при", но Лорин отказалась от выступления "по медицинским показаниям". Пропустила одиночница и национальное первенство.

На прошлогоднеам чемпионатем Европы в Минске Лекавалье показала лучший результат в карьере, заняв 5-е место.

Несколько лет назад француженка поразила публику изящным трнюком, сменив по ходу произвольной программы платье.