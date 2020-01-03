ВИДЕО: Что происходит? Фигуристка-красавица залетела на кокаине

Допинг-проба 23-летней французской фигуристки Лорин Лекавалье дала положительный результат на кокаин, сообщает L'Equipe со ссылкой на источник, близкий к Федерации фигурного катания Франции.
В нынешнем сезоне Лекавалье не участвовала в турнирах с конца сентября. В ноябре она должна была выступать на двух этапах "Гран-при", но Лорин отказалась от выступления "по медицинским показаниям". Пропустила одиночница и национальное первенство.
На прошлогоднеам чемпионатем Европы в Минске Лекавалье показала лучший результат в карьере, заняв 5-е место.
Несколько лет назад француженка поразила публику изящным трнюком, сменив по ходу произвольной программы платье.
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