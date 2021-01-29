ВИДЕО: Большунов выиграл в разделке у норвежца 1,8 секунды

Российский лыжник отправился на дистанцию минутой позже лидера сборной Норвегии Йоханнеса Клэбо, который впервые вышел на старт Кубка мира после двухмесячного перерыва. На второй половине дистанции Большунов догнал соперника и привез его на финиш.

Однако главную угрозу для Большунова в гонке представлял другой норвежец Симен Крюгер, стартовавший позже россиянина. За 900 метров до финиша скандинав уступал Большунову лишь 0,7 секунды, но превзойти его время так и не сумел. Крюгер проиграл в итоге 1,8 секунды. Третье место занял норвежец Шюр Рете (+23,9).

Трехкратный олимпийский чемпион Клэбо отстал на минуту с хвостиком и вынужден был довольствоваться седьмым местом.

Эстонский лыжник Каарел Кырге показал в Фалуне 65-й результат среди 79 участников (+4.02,2).

Помимо разделки, на шведском этапе Кубка мира лыжники будут выяснять отношения в гонке с общего старта на 15 км и в спринте.

Одержав очередную победу, Большунов упрочил свое преимущество в общем зачете Кубка мира - 1491 очко. Занимающий второе место Иван Якимушкин (Россия) набрал 720 очков.