ВИДЕО: Большунов выиграл масс-старт затяжным спуртом

Во время гонки, в которой участвовали 80 лыжников, произошло несколько завалов. В один из них на середине дистанции угодил Большунов. К счастью, инвентарь не пострадал и он сумел пробиться в головную часть лидирующей группы.

Судьба гонки с общего старта, как это обычно бывает, решалась на последнем круге. За пару километров до финиша лидер сборной России предпринял затяжной спурт и убежал от основной группы. На финишной стометровке к Большунову вплотную приблизились норвежцы Йоханнес Клэбо и Пол Голберг. Россиянин удержал преимущество, опередив соперников на 0,4 секунды.