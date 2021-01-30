ВИДЕО: Большунов выиграл масс-старт затяжным спуртом

Масс-старт на 15 км классическим ходом на этапе Кубка мира в шведском Фалуне выиграл россиянин Александр Большунов - 35.16,3.
Во время гонки, в которой участвовали 80 лыжников, произошло несколько завалов. В один из них на середине дистанции угодил Большунов. К счастью, инвентарь не пострадал и он сумел пробиться в головную часть лидирующей группы.
Судьба гонки с общего старта, как это обычно бывает, решалась на последнем круге. За пару километров до финиша лидер сборной России предпринял затяжной спурт и убежал от основной группы. На финишной стометровке к Большунову вплотную приблизились норвежцы Йоханнес Клэбо и Пол Голберг. Россиянин удержал преимущество, опередив соперников на 0,4 секунды.
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