30.01.2021, 15:15

ВИДЕО: Большунов выиграл масс-старт затяжным спуртом

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ВИДЕО: Большунов выиграл масс-старт затяжным спуртом
Alexander Bolshunov EPA

Масс-старт на 15 км классическим ходом на этапе Кубка мира в шведском Фалуне выиграл россиянин Александр Большунов - 35.16,3.

Во время гонки, в которой участвовали 80 лыжников, произошло несколько завалов. В один из них на середине дистанции угодил Большунов. К счастью, инвентарь не пострадал и он сумел пробиться в головную часть лидирующей группы.

Судьба гонки с общего старта, как это обычно бывает, решалась на последнем круге. За пару километров до финиша лидер сборной России предпринял затяжной спурт и убежал от основной группы. На финишной стометровке к Большунову вплотную приблизились норвежцы Йоханнес Клэбо и Пол Голберг. Россиянин удержал преимущество, опередив соперников на 0,4 секунды.

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