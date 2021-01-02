ВИДЕО: Большунов уверенно выиграл масс-старт на "Тур де Ски"
Российский лыжник Александр Большунов уверенно выиграл 15-километровую гонку классическим ходом с общего старта на втором этапе многодневки "Тур де Ски" в швейцарском Валь-Мюстейре.
Российский лыжник Александр Большунов уверенно выиграл 15-километровую гонку классическим ходом с общего старта на втором этапе многодневки "Тур де Ски" в швейцарском Валь-Мюстейре.
24-летний Большунов оторвался от основной группы на второй половине дистанции и с каждым километром наращивал свое преимущество - 34.09,8.
Большунов возглавил общий зачет
Россияне вполне могли рассчитывать в масс-старте и на тройную победу, но на последнем спуске перед входом на стадион два российских лыжника Алексей Червоткин и Евгений Белов угодили в завал.
Этой оплошностью воспользовался ветеран сборной Швейцарии Дарио Колонья - четырехкратный олимпийский чемпион финишировал вторым (+23,5). Третье место занял российский лыжник Иван Якимушкин (+25,3).
3 января в программе лыжной многодневки гонка преследования на 15 км свободным ходом. Большунов выйдет на старт в желтой майке лидера с минутным преимуществом от конкурентов.
Неудержимая шведка
В женском масс-старте на 10 км второй этап подряд выиграла 21-летняя Линн Сван. Она первой выскочила на финишную прямую и удержала преимущество - 30.09,9.
Второе место затяжным спуртом заняла россиянка Юлия Ступак (+0,7). Третий результат показала американка Джессика Диггинс (+0,8).
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