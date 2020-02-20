20.02.2020, 19:15

ВИДЕО: Большунов снова сделал Клэбо. Он выиграл у него минуту

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Aleksandr Bolshunov
Aleksandr BolshunovFoto: TERJE PEDERSEN, AFP

Российский лыжник Александр Большунов выигралл масс-старт на 34 км свободным ходом в рамках многодневки "Ски тур", которая проходит в Швеции и Норвегии.

В середине гонки конкуренты сначала сломали лыжную палку Большунова - выручил его партнер по команде Денис Спицов. Позже лидера сборной России завалили на лыжне.

Россиянин решил взвинтить темп на второй половине дистанции и все конкуренты от него отвалились. Ближайший преследователь норвежец Йоханнес Клэбо отстал на 51 секунду.

Уверенная победа в масс-старте вывела Большунова в лидеры многодневки. "Ски-тур" финиширует 23 февраля.

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