ВИДЕО: Большунов снова сделал Клэбо. Он выиграл у него минуту

Российский лыжник Александр Большунов выигралл масс-старт на 34 км свободным ходом в рамках многодневки "Ски тур", которая проходит в Швеции и Норвегии.
В середине гонки конкуренты сначала сломали лыжную палку Большунова - выручил его партнер по команде Денис Спицов. Позже лидера сборной России завалили на лыжне.
Россиянин решил взвинтить темп на второй половине дистанции и все конкуренты от него отвалились. Ближайший преследователь норвежец Йоханнес Клэбо отстал на 51 секунду.
Уверенная победа в масс-старте вывела Большунова в лидеры многодневки. "Ски-тур" финиширует 23 февраля.
Молодожены запечатлели свое счастье за секунду до трагедии
Русские жители Китая рассказали правду о ситуации с коронавирусом
Адвокат объяснил, почему узбечка бросила малыша у метро в Москве
Гимнастка Спиридонова закрыла багажник авто в шпагате