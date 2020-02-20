ВИДЕО: Большунов снова сделал Клэбо. Он выиграл у него минуту

В середине гонки конкуренты сначала сломали лыжную палку Большунова - выручил его партнер по команде Денис Спицов. Позже лидера сборной России завалили на лыжне.

Россиянин решил взвинтить темп на второй половине дистанции и все конкуренты от него отвалились. Ближайший преследователь норвежец Йоханнес Клэбо отстал на 51 секунду.

Уверенная победа в масс-старте вывела Большунова в лидеры многодневки. "Ски-тур" финиширует 23 февраля.