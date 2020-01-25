ВИДЕО: Большунов сделал норвежцев в скиатлоне. Клэбо сошел с дистанции

На финишной прямой Большунов выиграл спринт у четырех норвежских лыжников. Второе место занял Симен Крюгер (+0,9). Бронзу завоевал Шур Рете (+1,2).

Лидер сборной Норвегии Йоханнес Клэбо не смог завершить гонку - трехкратный олимпийский чемпион сошел с дистанции еще до смены лыж.

Большунов упрочил лидерство в общем зачете Кубка мира - 1421 очко. Клэбо на втором месте, уступая россиянину 299 баллов.