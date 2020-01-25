25.01.2020, 17:30
ВИДЕО: Большунов сделал норвежцев в скиатлоне. Клэбо сошел с дистанции
Российский лыжник Александр Большунов выиграл скиатлон на 30 км в рамках немецкого этапа Кубка мира в Оберстдорфе.
Российский лыжник Александр Большунов выиграл скиатлон на 30 км в рамках немецкого этапа Кубка мира в Оберстдорфе.
На финишной прямой Большунов выиграл спринт у четырех норвежских лыжников. Второе место занял Симен Крюгер (+0,9). Бронзу завоевал Шур Рете (+1,2).
Лидер сборной Норвегии Йоханнес Клэбо не смог завершить гонку - трехкратный олимпийский чемпион сошел с дистанции еще до смены лыж.
Большунов упрочил лидерство в общем зачете Кубка мира - 1421 очко. Клэбо на втором месте, уступая россиянину 299 баллов.
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