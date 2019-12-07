ВИДЕО: Большунов сделал норвежцев в скиатлоне. Это было красиво

На заключительном круге дистанции Большунов соперничал с Хансом Холундом и Эмилем Иверсеном. Они попеременно выходили вперед. На последнем подъеме перед выходом на лыжный стадион россиянин предпринял рывок, который оказался соперникам не по силам.

Знаменитый норвежец Йоханнес Клэбо значительно отстал, проиграв Большунову почти минуту.

Кубок мира - скиатлон 30 км (15+15)

1. Александр Большунов (Россия) – 1:17.42,4

2. Ханс-Кристер Холунд (Норвегия) – 2,2

3. Эмиль Иверсен (Норвегия) – 7,9

4. Йоханнес-Хесфлот Клэбо (Норвегия) – 57,4

5. Мартин-Йонсруд Сундбю (Норвегия) – 57,7

6. Шюр Рете (Норвегия) – 58,8

7. Йенс Бурман (Швеция) – 59,4

8. Денис Спицов (Россия) – 1.06,6

9. Ийво Нисканен (Финляндия) – 1.09,4

10. Сергей Устюгов (Россия) – 1.42,9