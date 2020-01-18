ВИДЕО: Большунов показал силу. Клэбо проиграл россиянину больше минуты

Большунов диктовал условия в Нове-Место. На каждой промежуточной отсечке он увеличивал свое преимущество перед соперниками и перед воскресной гонкой преследования заработал комфортное преимущество. Второй результат показал финн Ийво Нисканен (+24,3). Бронзовым призером стал норвежец Шур Рете (+40,0).

Знаменитый норвежец Йоханнес Клэбо финишировал в Нове-Место седьмым (+1.12,4). В общем зачете Кубка мира он проигрывает Большунову уже 139 очков.

Женскую гонку на 10 км выиграла норвежка Тереза Йохауг, опередившая ближайшую преследовательницу россиянку Наталью Непряеву на 32 секунды.

Йохауг уверенно лидирует в общем зачете Кубка мира - 1309 очков. Второе место занимает ее соотечественница Хейди Венг (902). Замыкает тройку лидеров Непряева (865).