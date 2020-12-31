ВИДЕО: Автобус сборной России попал в ДТП и вылетел в озеро. Там были эстонцы?

Как сообщает швейцарский таблоид Вlick, транспортное средство, в котором вместе с водителем находились 6 человек, занесло на горной трассе. Минибус вылетел с дороги и упал с 50-метровой высоты вниз по обледенелому склону на замерзшее озеро. К счастью, ледяной покров оказался очень прочным и автобус не пошел ко дну.

Отделались легким испугом

Авария произошла в темное время суток. Пассажиры автобуса самостоятельно выбрались из транспортного средства и вызвали экстренные службы. На место происшествия оперативно прибыли полиция, медики, пожарные. Для подъема минибуса потребовалась спецтехника.

Пассажирам автобуса, судя по видео с места ДТП, крупно повезло - сотрясение мозга получил только один человек. Лыжников в автобусе не было - в нем находилась бригада сервисеров. Кто конкретно - фамилии не называются.

Как известно, в сервис-группе сборной России по лыжным гонкам работают четыре эстонских специалиста во главе с Урмасом Вяльбе. Швейцарская полиция привела возраст пассажиров минибуса. Трое из них моложе 40 лет - все эстонские специалисты уже перешагнули этот рубеж.

Норвежцы отказались от выступления

Лыжная многодневка "Тур де Ски " пройдет 1-10 января в Швейцарии и Италии. В 2020 году ее выиграли россиянин Александр Большунов и норвежка Терезе Йохауг, однако нынче норвежская сборная из-за риска распространения коронавируса в полном составе отказалась от участия в "Тур де Ски".

В нынешней многодневке 8 гонок. Стартует она в первый день 2021 года скоротечным спринтом, а завершится по традиции 10-километровым забегом в гору.