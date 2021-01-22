ВИДЕО: 20 из 20! Логинов одержал красивую победу в Антерсельве

Антерсельва - похоже, счастливое место для Логинова. Год назад на итальянской трассе уроженец С аратова завоевал золото и бронзу чемпионата мира.

Логинов упал и сломал палку

У нынешней гонки в Антерсельве был драматичный момент. После заключительной стрельбы Логинов упал на выходе со стадиона, сбил дыхание, сломал палку, но все же сумел опередить всех конкурентов.

28-летний российский биатлонист в третий раз выиграл этап Кубка мира. За победу ему полагается 15 000 евро призовых. Всего в карьере Логинова 13 подиумов (3-4-6).

Второе место в индивидуальной гонке занял норвежец Стурла Легрейд (2; +58,5). Замкнул тройку призеров француз Кантен Фийон-Майе (1; +1.10,6).

Захкна заработал первые очки

Лучший из эстонских биатлонистов Рене Захкна занял 38-е место среди 97 участников и заработал первые в нынешнем сезоне 3 очка в зачет Кубка мира (1; +4.06,8).

В общем зачете Кубка мира по-прежнему лидирует норвежец Йоханнес Бе - 649 очков. Легрейд сократил отставание (618). Логинов поднялся на 17-е место (325). Захкна (3) занимает 80-е место. Всего зачетные очки в Кубке мира набрали 86 биатлонистов.

23 января в программе итальянского этапа Кубка мира женский масс-старт и мужская эстафета.