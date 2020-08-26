В женском фигурном катании хотят поднять возрастной ценз до 17 лет

Федерация фигурного катания Дании еще в прошлом году выносила вопрос о поднятии ценза на рассмотрение ISU, но тогда Союз конькобежцев решил не обсуждать это предложение.

Сейчас глава ISU Ян Дайкема сообщил, что организация все-таки решила обдумать поднятие ценза на конгрессе в 2021 году из-за самоубийства 20-летней австралийской фигуристки российского происхождения Екатерины Александровской.

Если предложение о повышении возрастного ценза будет принято, то оно, скорее всего, вступит в силу после Олимпиады-2022 в Пекине.

На последнем чемпионате Европы, который проходил в Австрии, весь пьедестал почета, заняли российские фигуристки - Алена Косторная (золото), Анна Щербакова (серебро) и Александра Трусова (бронза). Ни одной из них на тот момент не было 17 лет.