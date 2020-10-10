Уволена из-за утраты доверия. Крупная чиновница покинула хлебное место

Решение об освобождении британской чиновницы - она занимала пост генерального секретаря с 2000 года - было принято на заседании правления FIS 9 октября подавляющим числом голосов. По информации Inside The Games, Льюис отстранена от должности со дня принятия решения.

Востребованная Сара

Норвежский представитель в правлении организации Эрик Ресте отказался от комментариев, отметив, что это "внутреннее дело FIS".

Помимо работы в FIS, Льюис занимала должность генерального секретаря в Ассоциации международных федераций зимних олимпийских видов спорта и входила в Координационный комитет зимней Олимпиады-2022 в Пекине. Сохранит ли она за собой эти должности - информации пока нет.

Грядут новые выборы

55-летняя Льюис считалась одним из претендентов на освобождающееся место президента Международной федерации лыжных видов спорта. Конгресс организации, на котором пройдут выборы, из-за пандемии коронавируса перенесен на лето 2021 года.

В настоящий момент пост президента Международной федерации лыжных видов спорта с 1998 года занимает швейцарец Жан-Франко Каспер. О своем желании уйти в отставку он сообщил минувшим летом, но из-за пандемии 76-летний функционер вынужден продолжить работу.