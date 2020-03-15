15.03.2020, 17:50

”Увидимся и услышимся в следующий раз! Wash your hands”. ЧМ по фигурному катанию отменен, как к этому отнеслись его участники?


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Александр Селевко
Александр СелевкоFoto: Ilmar Saabas

11 марта стало известно об отмене Чемпионата мира по фигурному катанию, который должен был пройти в Монреале 16 — 22 марта. Что будет дальше — неизвестно, Международный союз конькобежцев (ISU) только собирается обсуждать детали переноса мероприятия.

Сами же спортсмены и все, кто так или иначе был причастен к ЧМ, досрочное закрытие сезона уже обсудили. Причем, мнения у представителей спортивного сообщества разделились — кто-то расстроился, кто-то напуган, а кто-то уверен, что такие меры излишни.

Таллиннец Александр Селевко не унывает и радует собравшихся на мероприятие в Sokos Viru Hotel (оно прошло до введения чрезвычайного положения) музыкой в собственном исполнении).


Татьяна Тарасова отнеслась к отмене соревнований с пониманием. Она считает, что такое решение — в первую очередь демонстрирует уважение со стороны государства к своим гражданам.
”Вот такие у нас сегодня новости. Будьте здоровы, берегите себя. В ближайшее время ISU совместно со всеми заинтересованными сторонами определит, возможно ли проведение ЧМ по фигурному катанию 2020 позднее в этом году, но в любом случае не раньше октября 2020 года” — пишет Тарасова в своем Инстаграме

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Дмитрий Козловский, который вместе с Александрой Бойковой готовился выступать на соревнованиях явно расстроен, но ситуацию оценивает здраво

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Нам не просто принять факт отмены Чемпионата Мира. Но мы понимаем обеспокоенность всех властей штата Квебек и осознаём, что здоровье и жизни людей имеют первостепенное значение. Спасибо всем болельщикам и нашим Друзьям за все слова поддержки. Это очень ценно для нас. Пусть эти меры будут не зря. И вся наша Планета попрощается с этим ужасным вирусом. Берегите себя!!! Ваши Б.К.
A post shared by Дмитрий Козловский (@dimakozlovski) on Mar 12, 2020 at 8:23am PDT

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”Нам не просто принять факт отмены Чемпионата Мира. Но мы понимаем обеспокоенность всех властей штата Квебек и осознаём, что здоровье и жизни людей имеют первостепенное значение” — пишет он в своем Инстаграме, — ”пусть эти меры будут не зря. И вся наша Планета попрощается с этим ужасным вирусом”.
Сама же Бойкова даже процитировала Блока в связи с отменой чемпионата в своем Инстаграме

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”В тайник души проникла плесень, Но надо плакать, петь, идти, Чтоб в рай моих заморских песен Открылись торные пути.” Именно эта строфа из стихотворения Блока передаёт истинные чувства и переживания об отмене ключевого старта сезона и вообще сложившейся ситуации в мире. Действительно, остаётся только ”плакать, петь, идти” выполнять свою работу, несмотря ни на что. Спасибо всем, кто поддерживал нас в этом сезоне и продолжает подбадривать сейчас. Я очень рада тому, что у нас получилось пробудить чувства и интерес людей к фигурному катанию и, в частности, к нашей паре.
A post shared by @ aleksandraboikova on Mar 12, 2020 at 12:53am PDT

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”Действительно, остаётся только ”плакать, петь, идти” выполнять свою работу, несмотря ни на что” — уверена девушка. Также она благодарит фанатов за поддержку, да и вообще, смотрит на вещи довольно позитивно:

”Спасибо всем, кто поддерживал нас в этом сезоне и продолжает подбадривать сейчас. Я очень рада тому, что у нас получилось пробудить чувства и интерес людей к фигурному катанию и, в частности, к нашей паре”.

Тренер ребят Тамара Москвина также поддерживает принятое решение и уверена, что сезонное мероприятие никак не может быть важнее здоровья людей: ”как можно сравнивать опасность для здоровья людей и честолюбивые амбиции молодой пары? У них еще много чемпионатов мира впереди”.

И это чистая правда, ведь во многих странах ситуация принимает все более неприятный оборот. Татьяна Волосожар, находящаяся со своей маленькой дочкой в Америке, напугана не на шутку — пустующие полки супермаркетов, запрет въезда из Европы, дефицит масок — все это безусловно пугает.

”Мы сейчас в США, тут тоже нет антисептика, люди запасаются продуктами, предметами гигиены, все на нервах и напряжённо вглядываются в каждого, кто чихнёт. Сегодня Трамп запретил въезд в Америку из Европы. Надеюсь хотя бы выезд не закроют — пишет спортсменка в Инстаграме, — я привыкла позитивно смотреть на мир, но сложно не замечать окружающей паники” — признается спортсменка.

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Паниковать или не паниковать?🤔 ⠀ Новости читать все тревожнее: страны закрываются на карантин из-за коронавируса, люди скупают антисептики, маски, витамины. В соцсетях фото и видео пустых полок магазинов в разных уголках мира. Сейчас прочитала, что #коронавирус официально признали пандемией, то есть уже даже не эпидемией. ⠀ Оглядываешься — картина всё та же. Мы сейчас в США, тут тоже нет антисептика, люди запасаются продуктами, предметами гигиены, все на нервах и напряжённо вглядываются в каждого, кто чихнёт. Сегодня Трамп запретил въезд в Америку из Европы. Надеюсь хотя бы выезд не закроют.. ⠀ Я привыкла позитивно смотреть на мир, но сложно не замечать окружающей паники. ⠀ Расскажите правду: что из-за коронавируса изменилось в ваших городах и странах? Соблюдаете какие-то меры предосторожности? Как уберечь малышку и себя? Нужны ваши советы. ⠀ #ТатьянаВолосожар
A post shared by Татьяна Волосожар (@fire_bird) on Mar 12, 2020 at 11:43am PDT

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Пострадала от отмены чемпионата и Евгения Медведева. Несмотря на то, что выступать девушка не собиралась, участие в мероприятии принять собиралась — предполагалось, что это будет ее дебют в роли комментатора соревнований. Однако осознанность для Медведевой превыше всего.

”Решение правильное, хоть и печальное. Здоровье важнее всего.
Увидимся и услышимся в следующий раз! Wash your hands” — заявляет спортсменка в своем Инстаграме

Коронавирус COVID-19

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны обратиться к своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
  • После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
  • Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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