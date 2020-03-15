”Увидимся и услышимся в следующий раз! Wash your hands”. ЧМ по фигурному катанию отменен, как к этому отнеслись его участники?
11 марта стало известно об отмене Чемпионата мира по фигурному катанию, который должен был пройти в Монреале 16 — 22 марта. Что будет дальше — неизвестно, Международный союз конькобежцев (ISU) только собирается обсуждать детали переноса мероприятия.
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