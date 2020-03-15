”Увидимся и услышимся в следующий раз! Wash your hands”. ЧМ по фигурному катанию отменен, как к этому отнеслись его участники?

):

”Нам не просто принять факт отмены Чемпионата Мира. Но мы понимаем обеспокоенность всех властей штата Квебек и осознаём, что здоровье и жизни людей имеют первостепенное значение” — пишет он в своем Инстаграме, — ”пусть эти меры будут не зря. И вся наша Планета попрощается с этим ужасным вирусом”.

Сама же Бойкова даже процитировала Блока в связи с отменой чемпионата в своем Инстаграме

):

”Действительно, остаётся только ”плакать, петь, идти” выполнять свою работу, несмотря ни на что” — уверена девушка. Также она благодарит фанатов за поддержку, да и вообще, смотрит на вещи довольно позитивно:

”Спасибо всем, кто поддерживал нас в этом сезоне и продолжает подбадривать сейчас. Я очень рада тому, что у нас получилось пробудить чувства и интерес людей к фигурному катанию и, в частности, к нашей паре”.

Тренер ребят Тамара Москвина также поддерживает принятое решение и уверена, что сезонное мероприятие никак не может быть важнее здоровья людей: ”как можно сравнивать опасность для здоровья людей и честолюбивые амбиции молодой пары? У них еще много чемпионатов мира впереди”.