Уткин о допинге Устюгова: Представьте, что вы уличили жену в неверности, и она говорит вам, что не знает, как эта жидкость попала в ее организм

"Вот что получается теперь, Евгений Устюгов. Который сразу после Олимпиады закончил со спортом – было совершенно очевидно, что там что-то не то. Было очевидно, что рано или поздно вскроется, когда это стало вскрываться. Самое главное, что нет виноватых. Сейчас мы узнаем, что, оказывается, это не просто птичка накакала, а в крови у Устюгова тяжелейший анаболический стероид оксандролон. Он не может попасть в организм случайно, нет.

Если оксандролон может попасть в организм случайно, то представьте, что вы уличили жену в неверности, и она говорит вам, что не знает, как эта жидкость попала в ее организм. Ну не знает. А ребенок родился уже. Вы верите? Простить можно; поверить, что не знает, ну никак нельзя.

Все эти молчащие спортсмены – о молчании правильно сказал коллега Губерниев – они не понимают главного. Они не понимают, кем они перестали быть в глазах тысяч людей. Они обманули, способствовали обману тысяч людей в момент, когда они были счастливы", - заявил Уткин.

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Евгений Устюгов был дисквалифицирован из-за нарушений антидопинговых правил. В его крови был обнаружен анаболический стероид. Сам бывший спортсмен отрицает свою вину.

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